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Chemins séparés Emmanuel-Philibert de Savoie et Clotilde Courau divorcent

Covermedia

24.4.2026 - 11:32

Emmanuel-Philibert de Savoie a annoncé au magazine italien Oggi son intention de divorcer de Clotilde Courau. Le couple est séparé depuis plusieurs années.

Emmanuel-Philibert de Savoie a annoncé au magazine italien Oggi son intention de divorcer de Clotilde Courau.
Emmanuel-Philibert de Savoie a annoncé au magazine italien Oggi son intention de divorcer de Clotilde Courau.
Covermedia

Covermedia

24.04.2026, 11:32

Emmanuel-Philibert de Savoie et Clotilde Courau ont engagé une procédure de divorce d'un commun accord. Mariés depuis 23 ans, la comédienne française et le prince de Venise vivaient séparés depuis cinq ans. Leur rupture s'est faite «avec respect mutuel, discrétion et un sens des responsabilités», comme il l'a expliqué au magazine Oggi le 22 avril (26).

Si le divorce n'était pas à l'ordre du jour, Emmanuel-Philibert de Savoie a confirmé auprès du média italien qu'ils ont souhaité officialiser la fin de leur mariage. «J'ai entrepris cette démarche avec la volonté, également en accord avec mes valeurs personnelles et chrétiennes, d'aborder chaque étape de ma vie privée avec responsabilité», a précisé le descendant du dernier roi d'Italie.

Clotilde Courau et lui souhaitent offrir à leurs deux filles, Vittoria et Luisa, nées en 2003 et en 2006, «un environnement familial paisible, stable et protecteur», alors qu'ils poursuivent leurs vies sur des chemins séparés. En effet, Emmanuel-Philibert de Savoie, qui a 53 ans, vit une histoire d'amour avec Adriana Abascal, un ex-mannequin mexicain de 55 ans.

«Je suis heureux et fier d'avoir à mes côtés une personne qui m'apporte un soutien si précieux, comme Adriana», a-t-il déclaré auprès du magazine. Le couple s'est brièvement séparé à la fin de l'année dernière, afin de «prendre un moment pour réfléchir», précise Emmanuel-Philibert de Savoie, et « organiser nos situations personnelles de la manière la plus correcte». Voilà qui est fait.

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