  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Business is business En Australie, avoir accès à Harry et Meghan coûte un bras !

Valérie Passello

14.4.2026

Le prince Harry et son épouse Meghan Markel sont arrivés mardi en Australie pour leur première visite dans le pays depuis leur brouille avec la famille royale britannique avec dans leur programme certains évènements tarifés au prix fort.

Le prince Harry (à gauche), duc de Sussex, et son épouse Meghan (à droite), duchesse de Sussex, rencontrent des personnes au Royal Children's Hospital de Melbourne, le 14 avril 2026. (Photo : William WEST / AFP)
Le prince Harry (à gauche), duc de Sussex, et son épouse Meghan (à droite), duchesse de Sussex, rencontrent des personnes au Royal Children's Hospital de Melbourne, le 14 avril 2026. (Photo : William WEST / AFP)
AFP

Agence France-Presse

14.04.2026, 09:03

14.04.2026, 09:24

Le fils du roi Charles III, chef d'Etat de l'Australie, doit prendre la parole lors d’un sommet à Melbourne consacré à la santé mentale, pour lequel les billets sont proposés au prix vertigineux de 997 dollars australiens (552 francs suisses).

Pendant ce temps, Meghan participera à une «retraite» de trois jours à l'hôtel interContinental Coogee Beach, à Sydney, avec au programme yoga, sonothérapie, dîners et soirées disco, pour la somme modique de 2'699 dollars australiens (près de 1500 francs suisses) par personne, selon les organisateurs. Ceux qui sont prêts à payer encore plus auront accès à «l’expérience VIP», qui comprend une photo de groupe à table avec Meghan et des goodies.

Le duo se rendra également dans la capitale, Canberra, a rapporté la chaîne publique ABC.

Sécurité assurée «sur le dos» des citoyens

Il s'agit du premier voyage du couple en Australie depuis 2018. Le couple avait passé deux semaines à parcourir le pays ainsi que la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique, lors d’une visite qui avait attiré des foules enthousiastes.

Jess Wilson, la cheffe de l’opposition de l’État de Victoria, où se trouve Melbourne, a protesté contre l'utilisation de l’argent des contribuables pour assurer la sécurité du couple.

Le fils du roi Charles III s'est mis en retrait de la famille royale en 2020 après un départ fracassant du Royaume-Uni et vit désormais en Californie avec son épouse et leurs deux enfants.

oho/sft/alh/lgo/clr

Les plus lus

Comme si le Vatican avait appuyé sur «le bouton nucléaire»
Danger élevé: la Patrouille des Glaciers stoppe ses premières courses
La mauvaise blague de Donald Trump aux agriculteurs américains !
Face à la menace Trump, le Premier ministre canadien fait une razzia
Nicolas Féraud s'explique pendant 11 heures, mais ne convainc pas
McDonald's, l'Iran et le pape: une conférence de presse surréaliste