En bikini sur les réseaux sociaux, elle défraie la chronique

Avec l'arrivée de l'été, la présentatrice italienne Alessia Marcuzzi a profité d'une pause en Sicile pour partager des photos d’elle en bikini sur la plage entre les parasols. Mais les images ont suscité des réactions mitigées parmi ses followers.

Alessia Moneghini / trad.

Avec l'arrivée de l'été, nombreux sont ceux qui commencent à profiter d'un avant-goût de vacances. C'est le cas d'Alessia Marcuzzi, qui a choisi de passer quelques jours de détente en Sicile avec des amis.

Après sa récente participation en tant que juge à l'émission de la TV italienne «Tale e Quale Show», la présentatrice a de nouveau attiré l'attention du public en partageant ses premières photos d'été sur les réseaux sociaux.

Comme le rapporte le «magazine OgniGiorno,», elle porte un bikini jaune qui met en valeur sa silhouette mince et tonique. Dans une courte vidéo, le costume met encore plus en valeur sa silhouette très fine . La réaction des internautes ne s'est pas faite attendre : le message a recueilli de nombreux «likes» et compliments.

«Mange deux olives par jour»

Cependant, des critiques ont également été émises. Certains utilisateurs se sont inquiétés de sa maigreur, avec des commentaires tels que : «Tu n'étais pas si mince au début» ou «Tu ne vas pas trop loin dans ton régime ?»

D'autres ont fait remarquer : «Elle ne mange pratiquement que deux olives par jour et prend ensuite un laxatif. C'est ça la vie ?!?»

L'ancienne actrice a ignoré les messages, mais elle a reçu la défense de son amie de longue date Elena Santarelli, qui a répondu fermement à ce commentaire.

«Je pense que tu es à côté de la plaque.... Le laxatif, c'est peut-être toi-même qui le prendras pour purifier ton foie des bêtises que tu écris. Alessia, s'il y a quelque chose à manger, mange et mange bien, ce qui ne veut pas dire mourir de faim ! Reprends-toi», a écrit l'amie de la présentatrice.

