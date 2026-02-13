  1. Clients Privés
«Je suis submergée» En larmes, Sharon Stone victime d'une crise de panique à Vienne

dpa

13.2.2026 - 06:57

L'agitation scintillante du bal de l'Opéra de Vienne a provoqué une grande émotion chez la star hollywoodienne Sharon Stone. «Je suis un peu submergée», a déclaré l'actrice hollywoodienne en pleurs sur le tapis rouge.

Sharon Stone a été rattrapée par l’émotion à Vienne.
Sharon Stone a été rattrapée par l’émotion à Vienne.
ats

DPA

13.02.2026, 06:57

13.02.2026, 08:20

«Honnêtement, cela m'a coupé le souffle», a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision ORF. Immédiatement après ce coup de chaud, elle est retournée brièvement à son hôtel. Le désir de se rafraîchir à l'hôtel après de telles émotions est tout à fait compréhensible, a déclaré son hôte, l'entrepreneur Karl Guschlbauer. Stone a ensuite repris place dans sa loge lors du bal.

L'actrice a déclaré qu'elle était ravie du sentiment d'unité et de fierté culturelle qui régnait au bal national autrichien et a parlé d'un «océan d'élégance». «C'est vraiment magnifique. On se croirait dans un de ces films en Technicolor que j'ai vus quand j'étais petite». Stone, qui est également peintre, s'est dite convaincue qu'elle allait créer un motif inspiré du bal de l'Opéra.

L'actrice de 67 ans est apparue dans une robe dans le style du peintre viennois d'Art nouveau Gustav Klimt, que le célèbre designer Valentino, récemment décédé, avait autrefois créée pour elle.

