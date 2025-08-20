EnjoyPhoenix a vécu une douloureuse épreuve au Festival de Cannes. Dans son podcast hebdomadaire Heure Miroir, la participante à la saison 6 de Danse avec les stars a révélé qu'elle avait conservé des « séquelles psychologiques».

EnjoyPhoenix a confié aux abonnés de son podcast hebdomadaire Heure Miroir qu'elle avait dû surmonter une épreuve difficile. Covermedia

Elle le leur avait caché, mais maintenant elle se sent le courage d'en parler: l'influenceuse a été cambriolée, et pas n'importe où! A Cannes, dans une villa durant le Festival!

« Il faut que je vous avoue quelque chose que je vous ai caché ces derniers mois parce que je ne savais pas trop comment aborder le sujet», a-t-elle expliqué. « C'est une chose à laquelle on n'est pas préparé. On va parler de cambriolage.»

La participante à la saison 6 de Danse avec les stars a toutefois tenu à rassurer immédiatement ses auditeurs: « Ne vous inquiétez pas, ce qu'il faut surtout savoir c'est que tout va bien, personne n'a été blessé». Pourtant, reconnaît-elle, rien n'est oublié: « On a seulement des séquelles psychologiques».

L'animatrice du podcast, dont le nom véritable est Marie Lopez, a raconté comment elle avait appris le drame, alors qu'enfin, elle se remettait du stress de ce que représente le Festival de Cannes. « Un soir, nous sommes partis à une soirée. C'était très cool pour une fois. Tout était bien. C'était le moment pour nous de décompresser du stress de la semaine passée, avec la montée des marches et le contenu à faire sur place. Quelques minutes après notre arrivée à la soirée, mon agent a reçu un appel sur son téléphone. Je l'ai vu devenir livide et lui ai demandé ce qu'il se passait. Elle m'a répondu que l'alarme de la villa s'était déclenchée», a expliqué l'influenceuse franco-suisse spécialisée en mode, beauté et style de vie.

EnjoyPhoenix ne veut pas y croire, mais pourtant la police est déjà sur place. Il faut « rentrer à la villa pour parler avec les policiers, et faire la déclaration de ce qui a été volé». C'est alors qu'ont commencé les inquiétudes post-traumatisme. « Tout le groupe a commencé à avoir peur en imaginant quelqu'un violer notre intimité et ne sachant pas ce qui avait été volé», se souvient la jeune femme.

L'histoire ressemble ensuite à celle d'une série policière américaine. « On a relevé notre ADN, j'avais l'impression d'être dans NCIS. On nous a fait constater dans nos chambres ce qui avait été volé et ce qui aurait pu être touché par le ou les cambrioleurs», raconte la trentenaire.

Et là, dans le « capharnaüm», EnjoyPhoenix se rend compte « qu'on m'avait volé beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Tout a été retourné sens dessus dessous. Nos valises étaient éventrées, nos tables de nuit ouvertes, nous nous sommes rendu compte que tout avait été fouillé».

Le préjudice est surtout d'ordre sentimental. « Ils ont pris mon sac neuf et tous mes bijoux personnels qui étaient des cadeaux de ma famille. Là, le ciel m'est tombé sur la tête. J'ai réalisé que le plus important n'était pas la valeur matérielle mais émotionnelle. On ne m'a pas seulement volé de l'argent, mais des souvenirs», assure-t-elle, encore émue.

Parler dans ce podcast est un « exutoire» pour la jeune femme qui n'est « toujours pas passée à autre chose». « J'ai réalisé que je ne me méfiais pas assez. J'ai tendance à penser que les gens sont bienveillants. Je dois faire plus attention», confie-t-elle à ses fans auprès desquels elle vient « chercher des conseils».

EnjoyPhoenix conclut: « J'espère que ça ne m'arrivera plus jamais. Je ne souhaite ça à personne!»