Enorme butin dérobé : Florent Pagny victime d’un cambriolage à son domicile

Florent Pagny s'est fait cambrioler à son domicile. Le butin s'élèverait à près de 320.000 euros d'après Paris Match.

Florent Pagny s'est fait cambrioler à son domicile. IMAGO/ABACAPRESS

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La propriété de Florent Pagny à Montfort-L'Amaury a été visitée par des cambrioleurs le 29 décembre 2025. C'est ce que révèle Paris Match, précisant que le ou les voleurs sont repartis avec un butin évalué à près de 320.000 euros. Dans leur besace: des bijoux, des montres et de l'argent liquide.

L'enquête connaît un rebondissement cette semaine. Selon l'hebdomadaire, un suspect a été arrêté et l'homme soupçonné d'avoir commis ce cambriolage a été présenté pour une comparution immédiate à débat différé, puis placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.

Toujours selon le magazine, la personne interpellée serait née en 1991 et serait chauffeur. Il se trouverait «en état de récidive légale après une condamnation en mars 2024 pour des faits similaires à Lisieux, en Normandie». L'affaire est entre les mains du parquet de Versailles.

Le cambriolage de célébrités est de plus en plus courant, parfois alors que les occupants de la maison sont présents. On se souvient que le mari de Christophe Beaugand avait dû sauter par la fenêtre pour échapper à ses agresseurs lors d'un home-jacking au domicile du couple dans les Hauts-de-Seine. Vitaa a elle aussi connu le traumatisme d'un cambriolage alors qu'elle était présente avec sa famille, tout comme Bruno Guillon, séquestré avec ses proches par les malfaiteurs.