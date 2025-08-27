  1. Clients Privés
«Par respect» pour ses collaborateurs Visé par une enquête, Jean Imbert prend une lourde décision

ATS

27.8.2025 - 17:26

La star de la gastronomie française Jean Imbert a annoncé mercredi sur Instagram sa mise en «retrait» de ses établissements après l'ouverture d'une enquête judiciaire à son encontre pour violences conjugales.

Surnommé «le chef des stars», Jean Imbert est visé par une enquête pour violences conjugales ouverte par le parquet de Versailles à la suite de la plainte déposée samedi par une de ses ex-compagnes, l'ancienne actrice Lila Salet, pour des faits remontant à 2012-2013.
Imago

Keystone-SDA

27.08.2025, 17:26

27.08.2025, 17:58

«C'est (...) par respect (pour mes collaborateurs, ndlr), que j'ai pris la décision de me mettre en retrait de mes établissements, le temps que la justice fasse son travail», écrit le gagnant de Top Chef en 2012, qui est notamment derrière les fourneaux du restaurant étoilé du Plaza Athénée à Paris et du Martinez à Cannes.

En avril, l'hebdomadaire Elle avait relayé son témoignage ainsi que celui de trois autres anciennes compagnes accusant le chef de 44 ans de violences physiques et psychologiques.

Dans son message écrit mercredi sur Instagram, Jean Imbert, qui conteste ces accusations, exprime son «soulagement» que la justice soit saisie et affirme «ne pas avoir de doute sur l'issue de l'enquête».

«Je n'exprimerai pas ici sur ce qui a été dit ces derniers mois parce qu'on ne peut ni se défendre ni prendre la parole dignement dans le bruit médiatique», ajoute-t-il.

Le message de Jean Imbert publié en story Instagram.
Le message de Jean Imbert publié en story Instagram.
Capture d'écran Instagram/Jean Imbert

