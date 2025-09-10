  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Harcèlement», «violence»... Enquête ouverte contre Julien Cohen, ancienne star d'«Affaire conclue»

Valérie Passello

10.9.2025

Le brocanteur aux lunettes bleues, jadis chouchou des téléspectateurs dans l'émission «Affaire conclue», semble filer du mauvais coton. Il est visé par plusieurs plaintes d'anciens employés pour harcèlement et son épouse, avec qui il est en train de divorcer, l'accuse de violences.

Julien Cohen serait visé par «plusieurs plaintes».
Julien Cohen serait visé par «plusieurs plaintes».
Imago

Rédaction blue News

10.09.2025, 23:05

10.09.2025, 23:25

Depuis son départ de l'émission «Affaire conclue», la vie de Julien Cohen ne semble pas être un fleuve tranquille. Au contraire, «Le Parisien» rapporte que le brocanteur est visé par plusieurs plaintes pour harcèlement de la part d'anciens employés et que son épouse, avec qui il est en plein divorce, l'accuse de violences. À tel point qu'elle a demandé une ordonnance de protection et qu'une enquête est ouverte. 

L'homme de désormais 60 ans avait repris avec son épouse un établissement, l’hôtel du Relais fleuri dans la Nièvre, qui est désormais fermé depuis le mois d'août, après une vague de licenciements initiée par son ex-compagne. Mais certains employés sont restés et «se barricadent» dans l'hôtel, selon une salariée, qui ajoute dans les colonnes du quotidien: «J’ai très peur qu’il vienne, j’ai peur de ses réactions». Au moins trois d'entre eux ont dénoncé son «management toxique» auprès d'«Ici Auxerre».

D'autres employés, en revanche, ont créé un groupe de soutien sur WhatsApp, baptisé «Team Julien». 

Il appartiendra donc à la justice de démêler le vrai du faux, Julien Cohen étant présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. L'ex acheteur d' «Affaire conclue» s'est d'ailleurs défendu auprès de «France 3 Bourgogne Franche-Comté»: «Les salariés du Relais Fleuri ne sont que les otages de ce conflit privé», a-t-il déploré.

«C'est une femme qui a peur»

Outre les accusations de ses employés, l'homme aux lunettes bleues fait aussi face à de graves accusations de la part de son ex, Karine Ohana-Cohen. Cette dernière aurait, en premier lieu, déposé une plainte «pour des faits de violences physiques et psychologiques». Mais, d'après «Le Parisien», celle-ci a été classée depuis.

L’animateur dément les faits qui lui sont reprochés et affirme avoir répondu avec une plainte contre son ex-femme pour coups et blessures et pour dénonciation calomnieuse.

L'avocate de la plaignante précise à nos confrères français: «Aujourd’hui c’est une femme qui a peur, qui a besoin de s’exprimer et qui a besoin d’être crue: elle subit depuis des années un véritable contrôle coercitif dont elle veut aujourd’hui se défaire». Une demande de protection vient ainsi d'être déposée devant le tribunal de Bobigny dont «l’audience en référé doit se tenir la semaine prochaine».

En plus des violences physiques dont il est accusé, Julien Cohen serait également l'auteur de menaces, intimidations, insultes répétées et «quasi quotidiennes», affirme son ancienne compagne. 

Les plus lus

L'influenceur conservateur pro-Trump Charlie Kirk est mort
Des nouvelles des deux spectatrices blessées à Champéry
Qui était Charlie Kirk, héraut du trumpisme auprès des jeunes Américains?
Swiss décharge tous ses bagages et expulse quatre passagers!
La Slovénie sortie par l'Allemagne malgré les 39 points de Doncic