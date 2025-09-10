Le brocanteur aux lunettes bleues, jadis chouchou des téléspectateurs dans l'émission «Affaire conclue», semble filer du mauvais coton. Il est visé par plusieurs plaintes d'anciens employés pour harcèlement et son épouse, avec qui il est en train de divorcer, l'accuse de violences.

Julien Cohen serait visé par «plusieurs plaintes». Imago

Rédaction blue News Valérie Passello

Depuis son départ de l'émission «Affaire conclue», la vie de Julien Cohen ne semble pas être un fleuve tranquille. Au contraire, «Le Parisien» rapporte que le brocanteur est visé par plusieurs plaintes pour harcèlement de la part d'anciens employés et que son épouse, avec qui il est en plein divorce, l'accuse de violences. À tel point qu'elle a demandé une ordonnance de protection et qu'une enquête est ouverte.

L'homme de désormais 60 ans avait repris avec son épouse un établissement, l’hôtel du Relais fleuri dans la Nièvre, qui est désormais fermé depuis le mois d'août, après une vague de licenciements initiée par son ex-compagne. Mais certains employés sont restés et «se barricadent» dans l'hôtel, selon une salariée, qui ajoute dans les colonnes du quotidien: «J’ai très peur qu’il vienne, j’ai peur de ses réactions». Au moins trois d'entre eux ont dénoncé son «management toxique» auprès d'«Ici Auxerre».

D'autres employés, en revanche, ont créé un groupe de soutien sur WhatsApp, baptisé «Team Julien».

Il appartiendra donc à la justice de démêler le vrai du faux, Julien Cohen étant présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. L'ex acheteur d' «Affaire conclue» s'est d'ailleurs défendu auprès de «France 3 Bourgogne Franche-Comté»: «Les salariés du Relais Fleuri ne sont que les otages de ce conflit privé», a-t-il déploré.

«C'est une femme qui a peur»

Outre les accusations de ses employés, l'homme aux lunettes bleues fait aussi face à de graves accusations de la part de son ex, Karine Ohana-Cohen. Cette dernière aurait, en premier lieu, déposé une plainte «pour des faits de violences physiques et psychologiques». Mais, d'après «Le Parisien», celle-ci a été classée depuis.

L’animateur dément les faits qui lui sont reprochés et affirme avoir répondu avec une plainte contre son ex-femme pour coups et blessures et pour dénonciation calomnieuse.

L'avocate de la plaignante précise à nos confrères français: «Aujourd’hui c’est une femme qui a peur, qui a besoin de s’exprimer et qui a besoin d’être crue: elle subit depuis des années un véritable contrôle coercitif dont elle veut aujourd’hui se défaire». Une demande de protection vient ainsi d'être déposée devant le tribunal de Bobigny dont «l’audience en référé doit se tenir la semaine prochaine».

En plus des violences physiques dont il est accusé, Julien Cohen serait également l'auteur de menaces, intimidations, insultes répétées et «quasi quotidiennes», affirme son ancienne compagne.