Giuseppa a annoncé via Instagram sa rupture avec Paga, son mari. Très émue, la jeune femme insiste sur la nécessité de protéger leurs deux filles, dont le père est accusé de viol.

« Voilà, c'est fini», résume Giuseppa dans une vidéo sur Instagram, dans laquelle elle apparaît très émue pour annoncer la fin de son mariage avec Paga.

L'amour entre les deux créateurs de contenus et candidats de télé-réalité, Giuseppa et Paga, c'est du passé, mais reste un « grand respect entre eux», tient à ajouter, de façon insistante la jeune femme.

« Ce n'est pas facile de prendre la parole parce que je sais que tout le monde sait pourquoi je vais prendre la parole aujourd'hui», dit-elle au début d'un très long message poignant à ses fans.

« Je n'ai pas envie de donner plus de détails», précise-t-elle. Et sur la raison de leur rupture, effectivement, elle ne dit rien. Tout juste explique-t-elle que « c'était très compliqué ces derniers mois». Et en effet, début août, Anthon Paggini, de son vrai nom, a été placé en garde à vue après avoir été accusé de viol. S'il a été relâché quelques heures plus tard, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui, d'autres événements s'étaient visiblement accumulés. « On s'est toujours battus pour nos enfants, on a toujours donné le maximum, on a toujours été dans le respect, on a toujours eu beaucoup de communication, je pense que vous l'avez vu. Malheureusement, vous avez vu qu'on s'est fait du mal, ça n'allait plus et on a décidé de mettre un terme à notre relation», ajoute Giuseppa.

Les relations du couple sont apaisées, et ils ont même passé du temps ensemble avec leurs filles, Giorgia et Adrianna. « On n'est vraiment pas en mauvais termes, on se parle tout le temps. Même récemment, on était ensemble à la maison avec les filles mais c'est très compliqué», insiste la mère de famille, qui maintient que le père de ses enfants est un homme merveilleux.

Celle qui s'apprête à vivre une situation difficile a à cœur de parler de leurs filles, de son désir de les protéger, de la manière dont ils restent, Paga et elle ensemble, leurs parents. Toutefois, Giuseppa Ciurleo, pour l'état civil, ne cache pas qu'elle s'inquiète pour l'avenir. Comment les filles vont-elles vivre cette séparation? On comprend dans son message que le couple a décidé de laisser les filles dans la maison commune et de venir à tour de rôle s'en occuper, du moins actuellement.

Cette situation difficile pour toutes les familles dans ce cas est aggravée, pense la jeune femme, par leur notoriété. Giuseppa consacre une partie de son message à mettre en garde ses fans contre ce monde qui « est méchant» et « malsain». Elle explique que « tout le monde n'est pas bienveillant», prévient contre ceux, « dans les médias», qui se nourrissent de ce genre de nouvelles, sans se soucier de « faire du mal». « Laissez les gens tranquilles» qu'ils soient « connus ou pas connus», intime Giuseppa, qui ajoute que « le fait d'être médiatisé n'explique pas tout».