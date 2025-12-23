  1. Clients Privés
Charles et William milliardaires! Monarchie, privilèges et argent public: la polémique fait rage

fon

23.12.2025

Entre fortunes milliardaires et fonds publics, les finances de la famille royale britannique sont de nouveau au cœur de la controverse.

Le monarque et son fils aîné sont désormais les deux membres les plus riches de la famille Windsor, tous deux milliardaires.
Keystone

Nicolò Forni

23.12.2025, 14:42

Les finances de la famille royale britannique continuent d'être entourées d'opacité. C'est feu la reine Élisabeth II qui a introduit le paiement volontaire des impôts, une pratique également suivie par l'actuel Charles III et le prince William.

Il y a cependant une différence majeure: alors que le monarque rend publiques ses déclarations d'impôts, l'héritier du trône a, lui, choisi de les garder confidentielles.

Une chose est sûre cependant: le monarque et son fils aîné sont désormais les deux membres les plus riches de la famille Windsor, tous deux milliardaires. Et pourtant, la couronne britannique continue de coûter aux contribuables, à raison d'environ 150 millions d'euros par an.

La monarchie la plus chère d'Europe

Selon le livre «Royal Mint, National Debt : The Shocking Truth About the Royals' Finances» de l'ancien ministre britannique Norman Baker, la maison royale britannique serait la plus chère du monde.

Viennent ensuite la monarchie néerlandaise, avec des dépenses annuelles d'environ 52 millions d'euros, et la monarchie norvégienne, avec 27 millions d'euros. À l'opposé, l'Espagne est considérée comme la plus frugale, avec des dépenses estimées à 8,5 millions par an.

Du côté de Buckingham Palace, la réponse est toujours la même: par rapport aux autres monarchies européennes, les Windsor doivent gérer un nombre beaucoup plus élevé de résidences et supporter de nombreux voyages officiels, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

De plus, en faisant le calcul sur une base individuelle, chaque citoyen britannique contribuerait à hauteur d'environ deux livres par an. Une dépense que Charles s'efforcera de limiter en réduisant au minimum le nombre de Royals dits «actifs».

Charles III: «le 1er souverain milliardaire»

Le principal financement de la famille royale provient de la Sovereign Grant, qui remplace la Civil List depuis 2011. En 2025, ce mécanisme garantissait au souverain environ 150 millions d'euros, provenant des bénéfices du Crown Estate: un vaste domaine qui comprend des terres, des bâtiments et même des parcs éoliens en mer. Seuls 12% de ces revenus aboutissent directement dans les caisses du roi, le reste étant versé au Trésor.

En outre, comme le rapporte également «Today», Charles et William bénéficient également des revenus des duchés de Lancaster et de Cornouailles, qui sont gérés comme de véritables entreprises, mais qui sont exonérés de l'impôt sur les plus-values et de l'impôt sur les sociétés. Une situation qui continue de faire débat.

«Charles III est le premier souverain milliardaire de l'histoire britannique et devrait contribuer davantage, étant donné qu'il reçoit déjà des fonds publics», souligne Baker dans son livre.

Les critiques ne s'arrêtent pas là. Ces derniers mois, il est apparu que l'ex prince Andrew Mountbatten-Windsor et le prince Edward vivaient tous deux dans des résidences royales sans payer de loyer.

De plus en plus isolé. Sans états d'âme, Charles III assène un nouveau coup à Andrew

De plus en plus isoléSans états d'âme, Charles III assène un nouveau coup à Andrew

Le Parlement a décidé d'ouvrir une enquête sur ces accords et d'examiner également le contrat de William et Kate pour le Forest Lodge, relançant le débat sur la relation entre la monarchie, les privilèges et l'argent public.

