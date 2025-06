Eric Dane: «Mon côté droit a complètement cessé de fonctionner»

Eric Dane a annoncé en avril être atteint d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA). L'acteur de Grey's Anatomy et Euphoria dévoile, dans Good Morning America, la progression de cette maladie dégénérative.

Eric Dane a révélé qu'il n'avait qu'un seul bras fonctionnel alors qu'il se bat contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Covermedia

L'ancien acteur de Grey's Anatomy a fait le point sur son état de santé, après avoir annoncé en avril qu'on lui avait diagnostiqué la maladie de Charcot.

Dans une nouvelle interview avec Diane Sawyer dans l'émission Good Morning America, Eric Dane a expliqué qu'il avait perdu l'usage de son bras droit.

« Mon côté gauche fonctionne, mon côté droit a complètement cessé de fonctionner», a déclaré le comédien de 52 ans, ajoutant que son bras gauche commençait à s'affaiblir. « J'ai l'impression que dans quelques mois, je n'aurai plus ma main gauche non plus. Cela donne à réfléchir.»

Eric Dane a subi neuf mois d'examens médicaux avant qu'on lui diagnostique cette maladie dégénérative progressive en avril. L'acteur d'Euphoria a expliqué avoir commencé à ressentir une faiblesse dans sa main droite il y a un an et demi.

« Je n'y ai pas vraiment pensé à l'époque», a-t-il confié. « Je me suis dit que j'avais peut-être trop envoyé de SMS ou que ma main était fatiguée, mais quelques semaines plus tard, j'ai remarqué que cela s'était un peu aggravé.»

Eric Dane a alors consulté deux spécialistes de la main avant d'être orienté vers un neurologue. « J'ai consulté un neurologue qui m'a envoyé voir un autre neurologue et m'a dit: «C'est bien au-dessus de mes compétences»», a-t-il expliqué.

«Je n'oublierai jamais ces trois lettres»

Puis le diagnostic est tombé: l'acteur était atteint d'une SLA. « Je n'oublierai jamais ces trois lettres. Elles sont sur moi à la seconde où je me réveille. Ce n'est pas un rêve.»

Eric Dane a ensuite confié que sa femme, Rebecca Gayheart, a été sa « plus grande championne» depuis son diagnostic. « Nous avons réussi à devenir de meilleurs amis et de meilleurs parents», a-t-il déclaré à Diane Sawyer. « Elle est probablement ma plus grande championne et ma plus fervente supportrice, et je m'appuie sur elle.»

Eric Dane et Rebecca Gayheart se sont mariés en 2004 et ont deux filles ensemble, Billie, 15 ans, et Georgia, 13 ans. Le couple s'est séparé en 2018. Ils semblent s'être réconciliés en 2023, lorsqu'ils ont été aperçus main dans la main en vacances à Cabo San Luca, et, en mars 2025, l'actrice a demandé l'annulation de sa demande de divorce.