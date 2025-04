Eric Dane a annoncé une triste nouvelle dans le magazine People. L'acteur de «Grey's Anatomy» et de la série «Euphoria» souffre de la maladie de Charcot.

Eric Dane a révélé qu'on lui avait diagnostiqué une sclérose latérale amyotrophique, autrement appelée maladie de Charcot. L'acteur d'«Euphoria» a demandé à ce que son intimité soit préservée, ainsi que celle de sa famille, alors qu'elle doit faire face à son état de santé.

« On m'a diagnostiqué la SLA», a déclaré le comédien de 52 ans au magazine People. « Je suis reconnaissant d'avoir ma famille aimante à mes côtés alors que nous abordons ce nouveau chapitre.»

La sclérose latérale amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie progressive des motoneurones qui affecte les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière, entraînant une perte de contrôle des muscles. Il n'existe pas de traitement curatif pour cette maladie. La plupart des patients vivent cinq à dix ans après le diagnostic, mais certains peuvent survivre jusqu'à plusieurs dizaines d'années supplémentaires.

«Chanceux de pouvoir continuer à travailler»

Eric Dane, qui s'est d'abord fait connaître en jouant le rôle d'un médecin dans la série télévisée médicale à succès «Grey's Anatomy», s'est dit reconnaissant de pouvoir encore travailler sur le plateau d'«Euphoria», dans le rôle de Cal Jacobs, une figure paternelle.

« Je me sens chanceux de pouvoir continuer à travailler et j'ai hâte de retourner sur le plateau d'Euphoria la semaine prochaine», a-t-il ajouté. « Je vous demande de respecter l'intimité de ma famille et la mienne pendant cette période.»

Eric Dane est marié à Rebecca Gayheart depuis 2004 et le couple a deux enfants, Billie Beatrice, 15 ans, et Georgia Geraldine, 13 ans. Alors que son épouse de 53 ans a demandé le divorce en 2018, Eric Dane et elle n'ont jamais légalement finalisé la séparation qu'ils ont annulée cette année, déposant une requête pour rejeter le divorce en mars.