Eric Dupond-Moretti est au cœur d'une nouvelle émission sur Paris Première, «Seul contre tous». Et pour la première du programme, lundi (19 mai 25), il a confronté son point de vue sur la « déconstruction » de l'homme à celui de la députée Sandrine Rousseau.

Eric Dupond-Moretti est résolument pour le partage des tâches ménagères.

Eric Dupond-Moretti a eu la surprise de recevoir parmi les invités de sa nouvelle émission, sur Paris Première, Seul contre tous, Sandrine Rousseau.

Sans surprise, la députée, connue pour ses engagements en faveur de l'écologie et du féminisme, et l'ancien ministre de la Justice ont eu une confrontation d'idées. Et au sujet du masculinisme, l'avocat s'est défendu.

« Moi par exemple, je suis pour le partage des tâches ménagères», a-t-il rétorqué à la députée écologiste et féministe. « Le faites-vous? », s'enquiert alors Sandrine Rousseau. « Oui madame. Je vous ai déjà dit à l'Assemblée Nationale que vous pouviez poser la question à ma compagne », répond celui qui est en couple avec Isabelle Boulay depuis 2016.

Et de détailler qu'il « cuisine », fait « la vaisselle » et la « lessive ». « Nous partageons ces tâches. Je trouve que c'est tout à fait normal », assure-t-il.

Il semblerait toutefois que ce partage des tâches ne soit pas très quotidien du fait du schéma de sa relation avec la chanteuse québécoise. En effet, Isabelle Boulay avait fait quelques confidences un an plus tôt dans Un Dimanche à la campagne, révélant que le couple composait avec l'absence et la distance. « Depuis qu'il est ministre, il ne peut plus venir vers moi alors c'est moi qui viens vers lui», expliquait-elle.

Un équilibre qui paraissait tout à fait opportun pour le couple. « Avec la nature que j'ai et sa nature à lui, je pense que la distance et le temps sont des alliés pour nous», justifiait-elle. « On a des vies très intenses (...) De toute façon avec les métiers qu'on fait, je pense qu'il faut aussi trouver des gens qui sont capables de supporter l'absence (...) parce que je serai toujours une femme qu'on attend de toute façon.»