Les réseaux sociaux de Johnny Depp sont une nouvelle fois la cible d'escrocs. Dans un long message sur sa page Instagram officielle, l'acteur a prévenu ses abonnés de se méfier.

Covermedia Covermedia

Johnny Depp a mis en garde ses fans contre une escroquerie en ligne dans laquelle des personnes tentent de se faire passer pour lui. L'acteur de Pirates des Caraïbes a souhaité mardi 7 janvier (25) une bonne année à ses 28 millions d'abonnés, sur sa page Instagram officielle. Il en a profité pour faire une longue déclaration dans laquelle il exhorte ses fans à ne pas interagir avec toute personne qui semble se faire passer pour lui sur les réseaux sociaux.

«Malheureusement, il a été porté à mon attention que des escrocs en ligne intensifient leurs efforts pour cibler mes fans et mes soutiens. Dans le cadre de leur tactique, ils créent de multiples comptes trompeurs sur les réseaux sociaux et dans les courriels en se faisant passer pour moi et les membres de mon équipe», a-t-il écrit.

Intelligence artificielle

La technologie de l'intelligence artificielle (IA) peut être utilisée pour créer l'illusion de son visage et de sa voix, précise Johnny Depp. «Les escrocs peuvent me ressembler comme deux gouttes d'eau et avoir ma voix. Mais ni moi ni mon équipe ne vous demanderons de l'argent ou des informations personnelles».

L'acteur a ajouté que lui et son équipe s'efforçaient de «lutter contre ces pratiques illicites». Il a également supplié ses fans de ne suivre que ses comptes officiels sur Instagram, Facebook et TikTok, c'est-à-dire ceux avec la coche bleue, et de se tenir à l'écart des personnes qui utilisent son nom sur des plateformes de chat comme Telegram, WhatsApp, Signal ou Zangi.

«Encore une fois, ni moi, ni mon équipe, ni mon agent, ni ma famille ne vous contacteront jamais en mon nom pour vous demander de l'argent ou vos informations personnelles», a insisté la star de 61 ans.

En 2022, Johnny Depp avait été contraint d'afficher un avertissement similaire suite à l'augmentation du nombre de personnes se faisant passer pour lui en ligne après sa bataille juridique très médiatisée avec son ex-femme Amber Heard.