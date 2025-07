«Et puis ça s'est aggravé» - Les révélations poignantes de Laurent Baffie

Laurent Baffie a rendu visite à Thierry Ardisson tous les jours à l'hôpital avant sa mort, survenue le 14 juillet (25). L'humoriste a rendu hommage à son acolyte de Tout le monde en parle sur RTL et dans Le Parisien.

Laurent Baffie a rendu visite à Thierry Ardisson tous les jours à l'hôpital avant sa mort. IMAGO/Bestimage

Covermedia Covermedia

Thierry Ardisson est décédé ce 14 juillet. L'homme en noir est mort des suites d'un cancer du foie à 76 ans, entouré de sa femme Audrey Crespo-Mara, et de ses trois enfants. Mais un ami de longue date a également été au chevet de l'animateur de Tout le monde en parle pour ses derniers jours: son comparse Laurent Baffie.

Le sniper d'invités a en effet confié au Parisien être allé rendre visite à l'hôpital à son ami tous les jours. Et jeudi 10 juillet, soit quatre jours avant sa disparition, l'animateur «gardait un peu d'espoir». «Il parlait de la maison qu'ils venaient d'acheter dans le Sud. Et puis ça s'est aggravé», détaille Laurent Baffie, qui ajoute que cela «fait des années» que Thierry Ardisson «est malade».

Ces dernières années, Laurent Baffie les a passées à «essayer de le faire rire» pour oublier la maladie. «Quand on dînait avec lui et Audrey, je leur faisais un spectacle. Je faisais le con pendant deux heures. Je n'aimais que le voir rire», raconte-t-il encore. «Il y a eu des évolutions, des traitements. Jusqu'au jour où il n'y a plus eu de traitement possible. Le coup de massue, ça a été mercredi, quand on a compris que c'était une question de jours.»

Comme Laurent Baffie l'a expliqué sur RTL, la disparition de Thierry Ardisson, «ce n'est pas une page qui se tourne, c'est un mur porteur qui s'écroule». Car l'humoriste doit beaucoup à son ancien acolyte, qui lui a «permis d'inventer un travail qui n'existait pas. Je n'ai pas beaucoup d'amis qui ont pu inventer un travail. Et tout ça, c'est à lui que je le dois».

Thierry Ardisson laisse derrière lui son épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara, et ses trois enfants, Manon, Gaston et Ninon, nés de son second mariage avec Béatrice Loustalan, qu'il avait épousée en 1988 après avoir divorcé de Christiane Bergognon avec qui il s'était marié en 1970.