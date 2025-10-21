«Être comparée à cette grande dame a été le plus beau des compliments»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mireille Mathieu «Être comparée à cette grande dame a été le plus beau des compliments»

Gregoire Galley

21.10.2025

«J'ai une trouille pas possible!», confie Mireille Mathieu à l'AFP: à 79 ans, et du haut de ses 1.200 chansons en douze langues et 3.000 concerts à travers le monde, l'artiste lance la tournée-anniversaire de ses soixante ans de carrière du 24 au 26 octobre à L'Olympia à Paris.

Mireille Mathieu lance la tournée-anniversaire de ses soixante ans de carrière du 24 au 26 octobre à L'Olympia à Paris.
Mireille Mathieu lance la tournée-anniversaire de ses soixante ans de carrière du 24 au 26 octobre à L'Olympia à Paris.
IMAGO/Harald Deubert

Agence France-Presse

21.10.2025, 07:41

Cette tournée passera par la Suisse, la Belgique, avant l'Allemagne, l'Europe de l'Est et le Canada en 2027. Elle s'accompagne de la sortie d'une compilation retraçant une carrière que Mireille Mathieu a débutée à même pas 18 ans, en remportant le 28 juin 1964 un concours de chant organisé par sa ville d'Avignon.

Vous fêtez vos soixante ans de carrière. Que ressentez-vous ?

«C'est un cap important, mais je n'y pense pas vraiment. Je continue de chanter comme au premier jour et tant que je pourrai. Je travaille tous les jours pour entretenir ma voix. Je suis une personne très disciplinée. Ce que je retiens surtout, c'est d'avoir toujours la chance de vivre ma passion et c'est formidable. Je suis très reconnaissante.»

A vos débuts, imaginiez-vous un tel parcours ?

«Non, tout s'est enchaîné très vite et je n'ai pas vu le temps passer... Lors de mon premier passage le 21 novembre 1965 sur le plateau de Télé-Dimanche que j'ai gagné cinq fois de suite, j'ai chanté uniquement pour mes parents et mes frères et sœurs. J'étais très intimidée devant la caméra. Je ne me rendais pas compte. Ma meilleure récompense, c'est l'amour du public. Déjà 60 ans, c'est une grande histoire d'amour!»

Comment abordez-vous cette tournée-anniversaire ?

«J'ai une trouille pas possible! Je crois que je n'ai jamais eu autant le trac! C'est toujours un peu comme ça quand je chante en France, parce que c'est chez moi et que je vais retrouver mon public de toujours, celui qui m'a donné ma chance.»

Vous allez aussi retrouver L'Olympia. Que représente cette salle pour vous ?

«C'est la salle de concerts que je préfère. Il y a une magie particulière avec le public si proche qui vous donne un amour extraordinaire. J'ai chanté pour la première fois à L'Olympia le 28 décembre 1965 en lever de rideau de Sacha Distel et Dionne Warwick avec +Mon Credo+ et trois chansons de Madame Piaf à qui je dois tant. Être comparée à cette grande dame a été le plus beau des compliments à la débutante que j'étais.»

Séquence nostalgie. Mireille Mathieu chantera au Métropole à Lausanne

Séquence nostalgieMireille Mathieu chantera au Métropole à Lausanne

Qu'avez-vous prévu pour vos soixante ans de carrière ?

«Je serai accompagnée par mon orchestre qui me suit partout à l'étranger. Nous serons quatorze sur scène avec trois choristes. Je vais interpréter mon répertoire, les chansons que le public aime, ainsi que des raretés comme +La Voix de Dieu+ adaptée en français par Claude Lemesle. Je chante toujours sans prompteur. J'ai appris que le regard est le reflet de l'âme, donc je regarde le public toujours dans les yeux. Je démarre cette tournée à L'Olympia et le dernier concert anniversaire aura lieu chez moi, à Avignon. C'est une tradition.»

Comment prenez-vous ce statut d'ambassadrice de la chanson française ?

«Je ne cherche pas de titre. Je suis simplement fière de représenter mon pays sur scène. Cela me rend encore plus exigeante pour être à la hauteur de cette responsabilité. En 1978, j'ai été bouleversée d'être choisie pour représenter Marianne dans les mairies, comme Brigitte Bardot quelques années avant.»

Quelle chanson de votre répertoire préférez-vous ?

«J'ai eu la chance d'avoir des auteurs et compositeurs extraordinaires comme Francis Lai, Michel Legrand, Maurice Jarre, Eddy Marnay, Maurice Vidalin, Claude Lemesle et tant d'autres... +Mon Credo+ a été ma première chanson, donc elle a une place toute particulière dans mon cœur, tout comme +Mille colombes+. Aujourd'hui et plus que jamais, on a besoin que la paix soit sur le monde...»

Les plus lus

Trois ans de Meloni: les dessous de l'embellie économique italienne
Alerte à New York: un super gratte-ciel menace de s'effondrer!
Genève: polémique autour d'une intervention de police musclée
«Être comparée à cette grande dame a été le plus beau des compliments»
Sarkozy au quartier d'isolement de la Santé: pour combien de nuits?
Le prince Andrew face aux mémoires posthumes de sa principale accusatrice !