Eva Longoria et sa famille ont quitté les Etats-Unis après l'élection de Donald Trump. L'actrice a confié à Marie Claire qu'elle pense avec « anxiété» à tous les Américains qui ne peuvent pas fuir ce « pays dystopique».

Eva Longoria quitte les Etats-Unis après l'élection de Trump L'actrice et productrice de films de 49 ans a révélé qu'elle et sa famille vont vivre au Mexique et en Espagne. 15.11.2024

L'actrice et productrice de films de 49 ans a révélé qu'elle et sa famille vont vivre au Mexique et en Espagne.

« J'ai la possibilité de m'échapper et d'aller quelque part. La plupart des Américains n'ont pas cette chance. Ils vont être coincés dans ce pays dystopique, et mon anxiété et ma tristesse sont pour eux», a déclaré la star de Desperate Housewives à Marie Claire dans une interview.

Eva Longoria et sa famille ont quitté les États-Unis après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2024.

Eva Longoria, qui est née au Texas, a la nationalité espagnole et est mariée à José Bastón, un producteur d'origine mexicaine. Le couple a un fils de six ans, Santiago.

« J'ai passé toute ma vie d'adulte ici», a déclaré la star à propos de Los Angeles. « Mais même avant la pandémie, la ville était en train de changer. L'ambiance était différente. Et puis le covid est arrivé, et il a tout fait basculer. Qu'il s'agisse des sans-abri ou des impôts, sans vouloir dénigrer la Californie, j'ai l'impression que ce chapitre de ma vie est terminé.»

Pendant la période précédant l'élection, Eva Longoria a soutenu l'adversaire de Donald Trump, la vice-présidente Kamala Harris, et a même pris la parole lors de la convention nationale du parti démocrate en août. L'actrice a partagé également ses pensées sur le résultat de l'élection. « Ce qui est choquant, ce n'est pas qu'il ait gagné. C'est qu'un criminel condamné qui crache autant de haine puisse occuper la plus haute fonction», a déclaré Eva Longoria.

Au début de l'année, Donald Trump a été reconnu coupable de 34 délits de falsification de documents commerciaux, ainsi que d'abus sexuels, de diffamation et de fraude financière.

