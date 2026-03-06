  1. Clients Privés
«J'ai changé de vie» Fabrice Luchini : «Ma compagne m'a soigné de ma phobie du couple»

Covermedia

6.3.2026 - 17:34

Fabrice Luchini a confié au Figaro Magazine que sa rencontre avec sa «compagne» avait mis un terme à sa «phobie» du couple. Au point de travailler avec celle qui partage sa vie...

Fabrice Luchini
Fabrice Luchini

Covermedia

06.03.2026, 17:34

06.03.2026, 17:36

Fabrice Luchini ne s'en cache pas: il a beaucoup consacré de son temps à se faire un nom. Et quand on est focalisé sur sa carrière, on l'est moins sur les autres. Ainsi, l'acteur de Victor comme tout le monde a-t-il avoué au Figaro Magazine qu'il n'avait pas été un père idéal.

«Quand on a été un bon fils, c'est difficile d'être un bon père», a-t-il dit, en citant Claude Berri. Et d'ajouter, à propos des relations avec sa fille Emma, née en 1979: «Dans notre métier, celui qui réussit sa paternité tout en voulant, à 30 ans, commencer à réussir... Il est balèze. Ça n'a pas été mon cas, en effet».

Carnet noir. Une légende de la comédie frappée par le deuil

Carnet noirUne légende de la comédie frappée par le deuil

En revanche, en ce qui concerne sa vie amoureuse, Fabrice Luchini a été plus vigilant. Grâce à sa compagne, avec laquelle il est en couple « depuis une quinzaine d'années» (2018, en fait), l'acteur a « changé de vie». « J'ai rencontré ma compagne Emmanuelle, qui m'a soigné de ma phobie du couple, m'a stabilisé», dit-il.

Et l'acteur de 74 ans de conclure joliment: « Dès lors, j'ai pu accéder à ce conseil que m'avait donné l'agent Serge Rousseau: il faut tout réussir, Fabrice. Le boulot et ta vie personnelle».

Auprès d'Emmanuelle Garrassino, sa cadette de vingt ans et qui est devenue son agente et sa metteuse en scène, le très bavard Fabrice Luchini dit être devenu plus « tranquille». En octobre 2025, l'acteur avait souligné, à propos de ce partenariat professionnel: « On ne peut pas être mieux défendu que par une personne qui vous aime».

S'il assure aujourd'hui « mon métier est plus derrière moi que devant», Fabrice Luchini n'arrête pas d'enchaîner les films. Pour celui de Pascal Bonitzer, écrit par Sophie Filières, Victor comme tout le monde, il interprète Robert Zucchini, un comédien grand admirateur de l'œuvre de Victor Hugo qui voit réapparaître sa fille, qu'il n'a pas vu grandir. Fabrice Luchini partage l'affiche avec Chiara Mastroianni et Marie Narbonne. Le long-métrage sort le 11 mars 2026.

