Fauve Hautot ne ferme pas la porte à la maternité. La danseuse et comédienne de 39 ans a même confié à 50' Inside qu'elle « espérait» que la vie lui ferait un jour ce cadeau.

Fauve Hautot se verrait bien devenir mère.

La jurée de l'émission de TF1, Danse avec les stars, s'est récemment confiée à Isabelle Ithurburu pour 50' Inside sur sa carrière et son rapport au corps.

Au moment d'aborder la question de la maternité, l'artiste a déclaré: « Ça reste envisagé», tout en précisant qu'elle laisse le temps, « la vie et le destin» décider pour elle. L'interprète de Sabine dans la série Rien ne t'efface a surtout mis un point d'honneur à se sentir bien dans sa peau pour trouver le bonheur.

« Tout ça vient du fait de s'accepter beaucoup plus soi. Je crois que c'est un truc de grandir, d'assumer qui on est réellement, d'essayer d'arrêter de se planquer derrière un espèce de masque ou de filtre», a-t-elle affirmé. « Depuis que j'ai activé ce truc-là d'un peu plus m'aimer moi, c'est hyper agréable en fait. Je trouve ça très chouette.»

Quant à sa carrière de danseuse, Fauve Hautot a avoué que son parcours avait été « plus gros que je ne le pensais» étant petite, alors qu'elle n'avait envisagé aucun « plan de carrière». « Je n'avais pas vraiment d'attentes quand j'étais enfant. C'est quand j'ai commencé à travailler et à gagner de l'argent que je me suis dit: «Ah ok, en fait je peux en faire mon métier»», a expliqué Fauve Hautot.