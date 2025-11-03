L'animatrice Flavie Flament a ressuscité «Le Schmilblic», jeu télé de la fin des années 1960 rendu célèbre par un sketch de Coluche, lundi dans le cadre de sa nouvelle émission sur France 3, «Flavie en France».

L'animatrice Flavie Flament a ressuscité «Le Schmilblic». IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse Gregoire Galley

«On l'attendait tellement ce moment! Il nous obsède, ce +Schmilblic+ depuis qu'on sait qu'on va le faire», a lancé l'animatrice en introduisant cette séquence dans le premier numéro de «Flavie en France», enregistré en public au marché de Libourne (Gironde).

Dans le jeu, les candidats doivent deviner quel objet se cache derrière le surnom «Le Schmilblic» en posant des questions à l'animatrice. La toute première candidate du «Schmilblic» version 2025, Eva, 18 ans, a confessé qu'elle ne connaissait pas le jeu auparavant.

Présentée par Guy Lux, sa version initiale a été diffusée sur l'ORTF en 1969/1970. Mais c'est un sketch de Coluche, au milieu des années 70, qui a inscrit «Le Schmilblic» dans la mémoire populaire.

Ce sketch culte «est le principal souvenir que j'en avais moi-même quand on m'a proposé de l'animer», a déclaré Flavie Flament au journal Le Parisien/Aujourd'hui en France. «Et puis, il y a le mot en lui-même qui est passé dans le vocabulaire courant.»

Papy Mougeot

Dans son sketch, Coluche incarnait plusieurs candidats, dont un vieil homme franchouillard à béret basque, papy Mougeot, qui n'arrivait pas à prononcer le nom «Schmilblic».

Flavie Flament assure avoir «un de ses sosies» comme vrai candidat dans la version 2025 du jeu: «Je lui ai demandé s'il venait de Cajarc (la ville où est censé se dérouler le sketch de Coluche, ndlr) et il s'est marré. (...) Et je confirme que le mot +Schmilblic+ n'est pas si facile à prononcer quand on est à l'antenne».

«Flavie en France» est une émission quotidienne itinérante d'une demi-heure diffusée en fin de matinée et enregistrée à travers l'Hexagone. Accompagnée de chroniqueurs, Flavie Flament y met en lumière les villes visitées, du patrimoine à la gastronomie en passant par les initiatives locales.

L'animatrice a rebondi avec ce programme, après une seule saison aux commandes de «Télématin» sur France 2, en duo avec Julien Arnaud (parti sur BFMTV).