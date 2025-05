Florence Pugh a été nommée aux Oscars en 2020 et s'est imposée dans l'univers Marvel. Après ces étapes, l'actrice britannique a confié à Who What Wear qu'elle a eu l'impression que l'industrie du cinéma la prenait enfin au sérieux.

Florence Pugh estime que le traitement que lui a réservé l'industrie hollywoodienne a été différent après qu'elle a été nommée aux Oscars et qu'elle a rejoint le Marvel Cinematic Universe (MCU).

La star britannique de 29 ans a remarqué une nette différence dans la façon dont elle a été accueillie par l'industrie cinématographique après avoir été nommée pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation d'Amy March dans Les Filles du docteur March, de Greta Gerwig en 2020.

Cette réussite a été rapidement suivie par son introduction dans le MCU dans le rôle de l'assassin russe Yelena Belova dans Black Widow en 2021. Réfléchissant à ce changement, Florence Pugh a déclaré à Who What Wear: « C'était comme si j'entrais dans une carrière complètement différente. Une fois que ces deux choses se sont produites, c'est comme si j'avais franchi une porte et que tout le monde me parlait différemment. Et ce n'est pas que mon travail avait changé ou que ce que je pouvais offrir avait changé. C'est juste qu'il y avait une toute autre façon de m'aborder – presque comme si je n'avais plus besoin d'expliquer qui j'étais. C'était comme si je n'avais plus besoin d'expliquer mon point de vue. Comme si on me disait: «Non, non, on a compris»».

Cependant, alors que l'actrice a été acclamée par la critique pour ses diverses performances au cours de la dernière décennie, elle pense qu'elle a encore beaucoup à donner. « Dans mon esprit, j'ai une horloge qui me permet de comprendre ce que je sais qu'il me reste à montrer et quand je veux le montrer», a-t-elle déclaré. « Je sais donc qu'il y a des choses, des personnages et des façons de faire que je veux jouer pendant les 10 à 15 prochaines années. Il s'agit juste de trouver le bon personnage avec lequel je peux l'associer.»

Florence Pugh a beau jouer cette année dans des superproductions comme Avengers: Doomsday et Dune: Part Three, elle espère toujours travailler sur des films indépendants, car ils « gardent le cerveau actif». Parmi ses projets à venir figurent le premier long métrage d'Alexander Skarsgård, The Pack, et une mini-série télévisée adaptant le roman de John Steinbeck, À l'est d'Éden.

On peut actuellement voir Florence Pugh dans le rôle de Yelena dans Thunderbolts, de Jake Schreier, qui est actuellement à l'affiche dans les cinémas.