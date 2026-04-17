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«Je suis heureux de revenir» Florent Pagny de retour sur scène après avoir vécu «le pire des cauchemars pour un chanteur»

Covermedia

17.4.2026 - 17:07

Florent Pagny a dû annuler quelques spectacles à cause de problèmes de voix. Il est revenu sur ce moment difficile, avec émotion, en retrouvant son public lors de son concert à Nantes.

Atteint d'une laryngite, Florent Pagny a subi une extinction de voix (image d’archives).
Atteint d'une laryngite, Florent Pagny a subi une extinction de voix (image d’archives).
Covermedia

Covermedia

17.04.2026, 17:07

Les fans de Florent Pagny ont eu des sueurs froides... et lui aussi quand il a été contraint d'annuler plusieurs concerts de son 65 Show. S'il ne s'agissait pas d'une reprise de son cancer, le créateur de Ma liberté de penser a quand même vécu un moment très difficile. «On a failli avoir chaud» a résumé le coach de The Voice à propos de l'interruption de sa tournée.

Atteint d'une laryngite, le chanteur a subi une extinction de voix. Et «perdre sa voix, c'est le pire des cauchemars pour un chanteur», a-t-il avoué sur scène à Nantes face à son public retrouvé.

«Perdre sa voix, c'est le pire des cauchemars pour un chanteur»

French singer, song-writer, musician and actor Florent Pagny, poses during a photo session in Paris on November 17, 2023. (Photo by JOEL SAGET / AFP)

Florent Pagny

Chanteur

Cette reprise, Florent Pagny la souhaitait ardemment, même si certains fans craignent qu'elle soit prématurée après seulement une semaine de repos forcé.

«C'est la reprise, je peux vous dire que je suis heureux de revenir et de pouvoir rechanter», a-t-il dit en amorce de sa prestation, filmé par des fans présents à l'un de ses trois concerts nantais du 13, 14 et 15 avril.

Comment il a géré le syndrome du nid vide. Florent Pagny: «On ne restait jamais trois jours au même endroit»

Comment il a géré le syndrome du nid videFlorent Pagny: «On ne restait jamais trois jours au même endroit»

Florent Pagny est confiant pour sa voix guérie: «Pour l'instant, ça a l'air de bien tenir, donc on va tâcher de continuer comme ça». Il a même ajouté des dates à son programme déjà chargé.

L'artiste de Savoir aimer a également tenu à honorer son contrat avec les fans après les annulations des concerts de Toulouse et Nantes. Les dates sont reportées. «Le concert de Florent initialement prévu ce mardi 7 avril au Zénith de Toulouse est reporté au 15 décembre 2026. (...) Les concerts de Florent prévus les vendredi 10 et samedi 11 avril 2026 au Zénith de Nantes sont à leur tour reportés respectivement aux lundi 11 et mardi 12 janvier 2027», est-il indiqué sur la page Facebook officielle du chanteur.

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