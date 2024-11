Folle rumeur sur Alain Delon : Anthony voit rouge !

Anthony Delon a réagi le 27 novembre contre les rumeurs de bisexualité de son père que dévoile la nouvelle version du livre de Bernard Violet, Les derniers mystères Delon – Tous ses secrets révélés. Lors de l'émission Le Figaro la nuit, le fils aîné d'Alain Delon a estimé qu'il fallait laisser les morts «en paix».

Anthony Delon n'a pas envie d'ajouter sa voix aux commentateurs d'une biographie sur Alain Delon.

Et ils sont nombreux, depuis qu'une nouvelle édition augmentée de l'ouvrage de Bernard Violet, Les Derniers Mystères Delon – Tous ses secrets révélés, publiée le 14 novembre, a prétendu faire des révélations sur la bisexualité de son père.

«Il faut arrêter avec ça», a dit, un peu lassé, le fils aîné du Samouraï à Thibaut Gauthier, lors de l'émission Le Figaro la nuit. «Je vais répondre. Je ne vais pas donner écho à ça parce que ce serait rendre service à la personne qui l'a écrit. Pourquoi est-ce que je lui ferais ce cadeau?» a tenu à préciser l'auteur de Bastingage.

Trois mois après le décès de son père à l'âge de 88 ans, le fils endeuillé veut «garder le meilleur, le positif» et en appelle au respect de la «mémoire des morts». «Il est parti, il faut le laisser tranquille maintenant, il faut arrêter avec ça et avec tout le reste. C'est la mémoire des morts qu'on honore, ce n'est pas celle des vivants. Il faut le laisser en paix», estime l'acteur et écrivain.

Selon une interview dans Le Parisien de l'auteur de la biographie de 700 pages, l'acteur du Guépard «était bisexuel du moins durant les trente premières années de sa vie». « Compte tenu de son époque et de son statut, la bisexualité de l'acteur était impossible à révéler», a-t-il insisté.

