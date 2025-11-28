Frédéric Beigbeder s'est de nouveau montré intransigeant à l'égard de Lena Situations. L'écrivain, qui avait dézingué le premier livre de l'influenceuse en 2020, ne s'est pas montré tendre envers le second ouvrage dans sa chronique littéraire pour Le Figaro.

Dans une chronique pour Le Figaro publiée le 27 novembre (25), l'écrivain de 60 ans a commencé par attaquer le titre même de l'ouvrage, sorti ce mois-ci, et la dédicace que l'influenceuse de 28 ans lui a réservé en souvenir de leur mésentente. « Merci de me dédier «Encore mieux», mais votre titre est mensonger. Après lecture, votre nouveau machin devrait s'intituler «Aussi nul»», a-t-il tranché.

Le ton reste intransigeant tout du long, l'auteur de 99 Francs se moquant aussi des « quelques photos», « pages blanches à remplir soi-même» et « reproductions de vos cartons d'invitation aux défilés de Victoria Beckham». « Rien à colorier, bizarrement», a-t-il ironisé.

Quant à leurs désaccords sur le premier ouvrage de la jeune femme, qui a vu dans les commentaires de Frédéric Beigbeder un « snobisme intellectuel » et le dénigrement de sa génération, le critique littéraire s'est défendu: « Vous m'accusez de mépriser votre génération. C'est faux: je passe ma vie à révéler des jeunes talents, dont vous ne faites pas partie», avant de lister des aspects du « marketing digital qui abrutit votre génération». « Je méprise votre narcissisme gênant», a-t-il lancé.

En 2020, Frédéric Beigbeder dénonçait dans sa chronique sur le premier livre de Lena Situations une « inculture assumée» et « 147 pages de vide, 19,50 euros de perdus».

Il y a quelques jours, l'influenceuse aux millions d'abonnés estimait sur le plateau de C à vous que les attaques de l'écrivain, loin d'être « personnelles», s'en prenait à sa génération, qui est « bien plus brillante que ce qu'il fait croire».