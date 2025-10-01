Fran Drescher a vu sa carrière d'actrice couronnée d'une étoile sur Hollywood Boulevard. La comédienne était entourée de Nicholle Tom et Madeline Zima, anciennes vedettes de la série Une nounou d'enfer, pour recevoir cette récompense.

Fran Drescher a reçu la 2.822e étoile du Hollywood Walk of Fame lors d'une cérémonie qui s'est déroulée mardi (30 sept. 25) à Los Angeles. Covermedia

Les représentants de la Chambre de commerce d'Hollywood ont remis à l'actrice cette distinction dans la catégorie Cinéma, en reconnaissance de ses prestations dans des films tels que This Is Spinal Tap, Ragtime et Jack, ainsi que pour son interprétation de Fran Fine dans la série télévisée à succès Une nounou d'enfer.

S'adressant à la foule, Fran Drescher a déclaré qu'elle était « très touchée» de recevoir cette étoile.

« Je voulais être dans le show-business. Je rêvais de devenir une star, et aujourd'hui, je suppose que cette étoile du Hollywood Walk of Fame l'officialise», a-t-elle commencé. « J'ai eu la chance d'avoir des parents aimants, des amis et une famille dévoués qui ont été le vent sous mes ailes. Les choses que l'on entend sur Hollywood (sont) toutes vraies. C'est le pays des rêves, mais il est impératif de garder les pieds sur terre et d'être authentique.»

Fran Drescher a ensuite remercié ses amis et sa famille pour le soutien qu'ils lui ont apporté au fil des ans.

« Il est essentiel de garder ses amis de toujours près de soi, et de ne jamais oublier d'où l'on vient. Apprendre à s'aimer soi-même, que l'on soit rejeté ou loué, riche ou pauvre, jeune ou vieux, rien de tout cela ne doit définir qui l'on est. Pas dans le show-business ou dans n'importe quel autre business», a poursuivi la star. « Tous ceux qui croisent votre chemin, tout ce qui arrive est une opportunité à saisir. Nous sommes des êtres très imparfaits, on apprend et on grandit en chemin, à travers les chutes et les erreurs que l'on commet. Pour réussir, nous devons avoir comme boussole la gentillesse et de la compassion.»

Plus tôt au cours de la cérémonie, Nicholle Tom et Madeline Zima ont félicité leur ancienne collègue de la série Une nounou d'enfer pour sa réussite. Les actrices, qui ont interprété Maggie et Gracie Sheffield dans la sitcom, ont également souligné que Fran Drescher fêtait ce 30 septembre son 68e anniversaire.

« Tu es mon mentor et je t'adore – félicitations», s'est exclamée Nicholle Tom, tandis que Madeline Zima a ajouté: « Il est tout à fait approprié que Fran reçoive son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, car soyons honnêtes, elle a marché comme une star toute sa vie... (et) c'est son anniversaire! Il n'y a qu'elle qui ait trouvé le moyen de faire en sorte qu'Hollywood lui offre un cadeau».