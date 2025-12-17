«C'est honteux!»: la grosse colère de Francis Huster

Francis Huster a piqué une grosse colère à propos du prix des places pour la Coupe du monde de football 2026. Le comédien, fan de ballon rond, a fait part de son indignation sur le plateau de C à vous mardi 16 décembre (25).

« C'est honteux!»: Francis Huster est furibard! Covermedia

Covermedia Covermedia

L'objet de sa colère? Le prix des places de la Coupe du monde de football 2026. La compétition, organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, doit se dérouler du 11 juin prochain au 19 juillet 2026 et la FIFA a révélé les tarifs: une place pour assister à la finale au MetLife Stadium de New York coûte, en catégorie 3, plus de 3.000 euros – et 7.466 euros pour la catégorie 1. En en catégorie 3, pour les premiers matchs avant le quart de finale, les prix oscillent entre 191 et 255 euros. Et ceci, bien sûr est le prix sec, sans le voyage, l'hébergement et la vie sur place.

Pour l'acteur et metteur en scène « hors de question» de traverser l'océan Atlantique pour assister aux matchs afin de soutenir les Bleus. « Je les soutiendrai en France. Le prix (des billets), c'est un scandale... Quelle honte!», enrage-t-il sur le plateau de C à vous mardi 16 décembre (25).

Francis Huster, qui a soufflé ses 78 bougies le 8 décembre, a établi ensuite un parallèle avec un domaine qu'il connaît bien: le théâtre. « C'est comme si nous, au théâtre, on faisait la même chose», a-t-il fulminé. Puis il a fustigé le fait que la Fédération Française de foot « ne puisse pas réagir». « C'est insensé», a-t-il insisté.

Jean-Claude Darmon, qui se trouvait également être l'invité d'Anne-Élisabeth Lemoine, partage son indignation et s'est étonné que les places d'un sport « populaire» soient aussi chères. Toutefois, faut-il le rappeler, aux Etats-Unis le football (« soccer») n'est pas un sport populaire comme il l'est en Europe, sauf chez la population d'origine sud-américaine. Et justement cette 23e édition, hors norme, est organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, où trois villes doivent accueillir des matchs. 48 pays y participent et 104 matchs sont prévus. Mais à partir des quarts de finale, toutes les rencontres se tiendront sur le sol des Etats-Unis... où les prix ont flambé.

Francis Huster a salué le fait que « pour la première fois grâce à la FIFA (...), il y a des pays qui n'ont jamais participé à la Coupe du Monde qui vont, justement, y participer». Mais ces pays, vu le prix des places, n'auront pas beaucoup de supporteurs! « Est-ce que vous pensez une seule seconde que les spectateurs de ces pays peuvent se payer des places à ce prix? Impossible!» a ajouté le comédien. Optimiste malgré tout, Francis Huster ajoute: « Ayons confiance, peut-être qu'il va se passer quelque chose»...

A un moment où Donald Trump annonce une surveillance renforcée pour les voyageurs et la révision des visas, cela ne sera peut-être pas l'évolution espérée par Francis Huster.