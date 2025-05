Le dernier secret de Freddie Mercury ? - Une incroyable révélation !

La nouvelle biographie «Love, Freddie» de la journaliste Lesley-Ann Jones révèle que Freddie Mercury, le légendaire leader de Queen, pourrait avoir une fille secrète. Le chanteur aurait gardé un lien profond avec elle jusqu'à sa mort.

Freddie Mercury, leader du groupe Queen, sur une photo de 1985. Keystone

Un nouveau livre intitulé «Love, Freddie», écrit par la journaliste et écrivain musical Lesley-Ann Jones, révèle un aspect jusqu'alors inconnu de la vie de Freddie Mercury, le célèbre leader de Queen.

Comme le rapporte, entre autres, «Sky TG24», selon la biographie, le chanteur aurait eu une fille secrète, avec laquelle il aurait entretenu une relation étroite jusqu'à sa mort en 1991.

Cette révélation, qui a surpris les fans comme les spécialistes, pourrait réécrire une partie de l'histoire de la vie privée de l'icône de la musique. La fille, identifiée uniquement par l'initiale B, serait née en 1976 d'une relation secrète entre Mercury et la femme d'un ami proche.

Malgré cette grossesse inattendue, l'artiste a toujours maintenu sa responsabilité émotionnelle à l'égard de sa fille, lui rendant régulièrement visite en toute discrétion.

«Freddie Mercury était et reste mon père»

Au fil des ans, Mercury aurait confié à sa fille 17 volumes contenant des souvenirs, des pensées et des réflexions intimes. Ces journaux, commencés en juin 1976, deux jours après la sortie du single «You're My Best Friend», racontent la vie du chanteur depuis son enfance à Zanzibar jusqu'aux derniers jours de sa vie.

L'héritière, aujourd'hui âgée de 48 ans et vivant en Europe, a décidé de rendre publiques son histoire et les mémoires de son père.

Dans l'une des lettres publiées dans la biographie, B déclare: «Freddie Mercury était et reste mon père. Nous avons eu une relation très proche et affectueuse depuis ma naissance et tout au long des 15 dernières années de sa vie».

«Il m'adorait et m'était profondément dévoué, poursuit B. Les circonstances de ma naissance peuvent sembler inhabituelles, voire choquantes pour beaucoup, mais elles n'ont jamais affecté l'amour et l'attention qu'il me portait».

Réalité ou mythomanie ?

Après des décennies de silence, la fille présumée a décidé de rendre publiques son histoire et les mémoires de son père pour cette raison : «Après des décennies de mensonges, de spéculations et de distorsions, il est temps de laisser parler Freddie. Ceux qui étaient au courant de mon existence ont gardé son secret par loyauté envers lui».

«La décision de me révéler maintenant, à la moitié de ma vie, n'appartient qu'à moi. Freddie m'a confié ses carnets privés, je suis sa fille et son unique héritière, la gardienne de ses pensées les plus intimes.»

Ces mots révèleraient non seulement la profondeur de la relation entre les deux, mais aussi le sens des responsabilités avec lequel B a gardé la vérité pendant toutes ces années. Jusqu'à aujourd'hui.

L'auteur du livre raconte qu'elle a été contactée par B trois ans avant la publication. D'abord sceptique, elle a changé d'avis après avoir examiné les preuves et vécu le processus d'écriture en commun.

«Au début, j'étais sceptique, mais maintenant je suis absolument certaine qu'elle n'est pas mythomane», a déclaré Mme Jones dans une interview accordée au Daily Mail.

Le rédacteur a rédigé cet article avec l'aide de l'IA.