Gary Oldman a fait sensation en première partie d'une pièce à York, dans le nord de l'Angleterre. L'acteur britannique a été félicité par les critiques dans la presse pour son monologue en un acte.

Gary Oldman est remonté sur scène pour la première fois en 37 ans. Covermedia

L'acteur a fait la première partie d'un spectacle solo au Theatre Royal de York, qui lui a valu des critiques dithyrambiques.

La production de Krapp's Last Tape de Samuel Beckett marque un retour aux sources pour la star de the Dark Knight, qui a commencé sa carrière d'acteur au théâtre dans Thark, de Ben Travers, en 1979.

Le comédien de 67 ans assure à lui seul la mise en scène, la scénographie et l'interprétation de ce monologue existentiel en un acte, qui raconte l'histoire d'un écrivain grincheux qui s'assoit, comme il le fait chaque année, le jour de son 69e anniversaire pour enregistrer tout ce qui s'est passé au cours des douze derniers mois. Mais au fur et à mesure qu'il écoute les voix de ses jeunes contemporains, un sentiment de nostalgie et de regret s'installe en lui.

Il s'agit de la première apparition sur scène de Gary Oldman en près de quarante ans, depuis que l'acteur s'est produit au Royal Court de Londres dans Serious Money.

WhatsonStage a qualifié sa performance de « méticuleuse et détaillée», tandis que le Guardian s'est réjoui d'une « pièce de théâtre saisissante» et le Financial Times a estimé que « Gary Oldman apporte un humour habile et une tranquillité hypnotique à Krapp's Last Tape».

L'acteur, oscarisé en 2018 pour son interprétation de Sir Winston Churchill dans le drame Darkest Hour, a eu une carrière longue et colorée sur grand écran.

Il est particulièrement reconnaissable auprès du grand public grâce à ses rôles de Sid Vicious dans Sid et Nancy, et de Sirius Black dans la saga Harry Potter.

Il incarne actuellement Jackson Lamb dans la série télévisée à succès d'Apple Slow Horses.