La star hollywoodienne Angelina Jolie s'est rendue vendredi au point de passage de Rafah, côté égyptien, ont constaté des journalistes de l'AFP. Cette visite vise à marquer son soutien à la population de Gaza, territoire palestinien ravagé par deux ans de guerre.

L'actrice américaine Angelina Jolie rencontre des employés du Croissant-Rouge égyptien au poste-frontière égyptien de Rafah, dans le cadre de sa visite dans le gouvernorat du Nord-Sinaï pour inspecter l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza palestinienne, le 2 janvier 2026, à la suite d'une guerre de deux ans déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a laissé la majorité des 2,4 millions d'habitants de Gaza déplacés et dans le besoin. (Photo AFP) AFP

Keystone-SDA ATS

L'ancienne envoyée spéciale du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), venue accompagnée d'une délégation américaine, s'est dit «honorée» de rencontrer les volontaires des ONG présentes près du terminal.

«Il y a des centaines de camions qui ne font qu'attendre», a expliqué un bénévole du Croissant-rouge à l'actrice oscarisée, qui s'est également entretenue avec des chauffeurs de camions humanitaires.

Selon les médias locaux, Angelina Jolie a participé à cette visite pour examiner les conditions des Palestiniens blessés en provenance de la bande de Gaza ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire vers l'enclave assiégée. Ni elle, ni les autorités n'ont pour l'instant communiqué officiellement sur cette visite.

«Travailler différemment»

Angelina Jolie – l'un des visages les plus emblématiques de Hollywood – a renoncé à son rôle d'envoyée spéciale du HCR fin 2022 après plus de 20 ans de service, disant vouloir «travailler différemment» et sur des questions humanitaires plus larges.

Elle a effectué plus de 60 missions sur le terrain au fil des ans, prêtant sa célébrité et la certitude d'attirer les médias dans ses déplacements à la cause des réfugiés.

La réouverture du passage de Rafah, prévue par le plan de paix pour le territoire palestinien et réclamée de longue date par l'ONU et la communauté humanitaire, n'a pas été autorisée par Israël depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza le 10 octobre.

Dans un communiqué conjoint vendredi, l'Egypte ainsi que six autre pays à majorité musulmane ont «exigé» qu'Israël garantisse les opérations humanitaires «de manière durable, prévisible et sans restriction», exprimant leur «profonde inquiétude face à la détérioration de la situation humanitaire» dans la bande assiégée.

Après l'annonce début décembre par Israël de l'ouverture de ce passage aux seules sorties de Gaza, Le Caire avait rapidement démenti avoir accepté une telle mesure, insistant pour que ce passage soit ouvert dans les deux sens.