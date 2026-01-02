  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Soutien à Gaza Angelina Jolie au point passage de Rafah, en Egypte

ATS

2.1.2026 - 15:51

La star hollywoodienne Angelina Jolie s'est rendue vendredi au point de passage de Rafah, côté égyptien, ont constaté des journalistes de l'AFP. Cette visite vise à marquer son soutien à la population de Gaza, territoire palestinien ravagé par deux ans de guerre.

L'actrice américaine Angelina Jolie rencontre des employés du Croissant-Rouge égyptien au poste-frontière égyptien de Rafah, dans le cadre de sa visite dans le gouvernorat du Nord-Sinaï pour inspecter l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza palestinienne, le 2 janvier 2026, à la suite d'une guerre de deux ans déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a laissé la majorité des 2,4 millions d'habitants de Gaza déplacés et dans le besoin. (Photo AFP)
L'actrice américaine Angelina Jolie rencontre des employés du Croissant-Rouge égyptien au poste-frontière égyptien de Rafah, dans le cadre de sa visite dans le gouvernorat du Nord-Sinaï pour inspecter l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza palestinienne, le 2 janvier 2026, à la suite d'une guerre de deux ans déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a laissé la majorité des 2,4 millions d'habitants de Gaza déplacés et dans le besoin. (Photo AFP)
AFP

Keystone-SDA

02.01.2026, 15:51

L'ancienne envoyée spéciale du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), venue accompagnée d'une délégation américaine, s'est dit «honorée» de rencontrer les volontaires des ONG présentes près du terminal.

«Il y a des centaines de camions qui ne font qu'attendre», a expliqué un bénévole du Croissant-rouge à l'actrice oscarisée, qui s'est également entretenue avec des chauffeurs de camions humanitaires.

Selon les médias locaux, Angelina Jolie a participé à cette visite pour examiner les conditions des Palestiniens blessés en provenance de la bande de Gaza ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire vers l'enclave assiégée. Ni elle, ni les autorités n'ont pour l'instant communiqué officiellement sur cette visite.

«Travailler différemment»

Angelina Jolie – l'un des visages les plus emblématiques de Hollywood – a renoncé à son rôle d'envoyée spéciale du HCR fin 2022 après plus de 20 ans de service, disant vouloir «travailler différemment» et sur des questions humanitaires plus larges.

Elle a effectué plus de 60 missions sur le terrain au fil des ans, prêtant sa célébrité et la certitude d'attirer les médias dans ses déplacements à la cause des réfugiés.

La réouverture du passage de Rafah, prévue par le plan de paix pour le territoire palestinien et réclamée de longue date par l'ONU et la communauté humanitaire, n'a pas été autorisée par Israël depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza le 10 octobre.

Dans un communiqué conjoint vendredi, l'Egypte ainsi que six autre pays à majorité musulmane ont «exigé» qu'Israël garantisse les opérations humanitaires «de manière durable, prévisible et sans restriction», exprimant leur «profonde inquiétude face à la détérioration de la situation humanitaire» dans la bande assiégée.

Après l'annonce début décembre par Israël de l'ouverture de ce passage aux seules sorties de Gaza, Le Caire avait rapidement démenti avoir accepté une telle mesure, insistant pour que ce passage soit ouvert dans les deux sens.

Les plus lus

Avis d'un expert: «Ce genre d'événement ne devrait pas se produire»
Enquête sur la mousse anti-bruit, nombreux témoignages en ce sens
La propriétaire serait blessée – De nouveaux détails émergent
Crans-Montana: suivez la conférence de presse des autorités
Live-blog : suivez les dernières infos en continu
George Clooney tacle Donald Trump avec style