Gene Simmons a salué la mémoire d'Ace Frehley. Le rocker a publié une déclaration commune avec Paul Stanley, cofondateur de Kiss, au sujet du guitariste du groupe.

Gene Simmons

Covermedia Covermedia

Gene Simmons pleure la mort de son partenaire de Kiss, Ace Frehley.

Le rocker a publié une déclaration commune avec Paul Stanley, cofondateur du groupe de rock, pour marquer le décès de leur compagnon de route.

« Je suis dévasté par le décès d'Ace Frehley », peut-on lire dans la déclaration transmise au Hollywood Reporter par les deux musiciens.

« Il était un soldat du rock essentiel et irremplaçable pendant certains des chapitres fondateurs du groupe et de son histoire. Il fait et fera toujours partie de l'héritage de KISS. Mes pensées vont à Jeanette, Monique et à tous ceux qui l'aimaient, y compris nos fans du monde entier. »

Ace Frehley est décédé le 16 octobre à l'âge de 74 ans après avoir fait une chute à son domicile du New Jersey.

Gene Simmons a également publié un hommage séparé sur les réseaux sociaux.

« Nos cœurs sont brisés », a-t-il écrit. « Ace nous a quittés. Personne ne peut toucher à l'héritage d'Ace. Je sais qu'il aimait les fans. Il me l'a souvent dit. Ce qui est encore plus triste, c'est qu'Ace n'a pas vécu assez longtemps pour être honoré lors de la cérémonie des Kennedy Ctr Honors en décembre. Ace était un soldat éternel du rock. Que son héritage vive encore longtemps! »

Le 6 octobre, Ace Frehley a annoncé qu'il annulait le reste de sa tournée solo de 2025, invoquant des problèmes de santé.