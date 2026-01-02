  1. Clients Privés
Ironique George Clooney tacle Donald Trump avec style

Covermedia

2.1.2026 - 17:40

George Clooney et sa famille ont obtenu la nationalité française la semaine dernière. Le président américain Donald Trump a réagi à la nouvelle sur Truth Social en s'en prenant à l'acteur, qui lui a répondu.

Le président américain Donald Trump a qualifié de « bonne nouvelle » la citoyenneté française de George Clooney.
Le président américain Donald Trump a qualifié de « bonne nouvelle » la citoyenneté française de George Clooney.

La semaine dernière, l'AFP a obtenu un décret de naturalisation concernant l'acteur d'Ocean's Eleven, son épouse Amal Clooney et leurs jumeaux de huit ans, Alexander et Ella.

Une information qui a fait réagir le chef de l'Etat américain Donald Trump sur sa propre plateforme Truth Social la veille du Nouvel An pour critiquer le comédien originaire du Kentucky, et l'ancien président des Etats-Unis, Joe Biden.

« Bonne nouvelle! », a-t-il commencé. « George et Amal Clooney, deux des pires pronostiqueurs politiques de tous les temps, sont officiellement devenus citoyens de la France qui est, malheureusement, au milieu d'un problème majeur de criminalité à cause de leur gestion absolument horrible de l'immigration, un peu comme nous l'avons eu sous Joe Biden l'endormi. »

Donald Trump a ensuite fait référence à une tribune écrite par George Clooney pour le New York Times en juillet 2024, dans laquelle il demandait à Joe Biden de se retirer de la course à la présidence après l'avoir soutenu lors de l'élection de 2020.

« Clooney a eu plus de publicité pour la politique que pour ses quelques films, totalement médiocres. Ce n'était pas du tout une star de cinéma, c'était juste un type moyen qui se plaignait, constamment, du bon sens en politique », a lancé l'actuel président des Etats-Unis de 79 ans, avant d'ajouter son slogan: « MAKE AMERICA GREAT AGAIN! ».

George Clooney, 64 ans, a répondu au message de Donald Trump via le Hollywood Reporter en faisant référence aux élections de mi-mandat américaines qui se dérouleront le 3 novembre prochain. « Je suis tout à fait d'accord avec le président actuel. Nous devons rendre à l'Amérique sa grandeur. Nous commencerons en novembre», a-t-il déclaré.

La star de Jay Kelly avait aussi critiqué le dirigeant américain dans une récente interview pour Variety. « J'ai bien connu (Trump). Il m'appelait souvent et il a essayé de m'aider à obtenir une admission dans un hôpital pour voir un chirurgien du dos. Je le voyais dans les clubs et les restaurants. C'est un vrai pitre. Enfin, c'était. Tout a changé », s'était remémoré George Clooney.

