George R. R. Martin est mécontent de l'impatience de nombreux fans à voir la suite des romans de Game of Thrones sortir prochainement. Sur un ton morose, l'auteur américain a reconnu sur son blog avoir « perdu tout intérêt» pour sa saga.

George R. R. Martin, à l'origine de l'univers de «Game of Thrones» a signé un contrat avec HBO pour développer de nouveaux contenus (archives). sda

Covermedia Covermedia

George R. R. Martin a laissé entendre qu'il ne terminerait pas les romans ayant inspiré la série Game of Thrones.

L'auteur de fiction fantastique a sorti le premier livre de sa saga, A Game of Thrones, en 1996. Sa série de livres, intitulée A Song of Ice and Fire, devait en compter sept, mais l'écrivain de 76 ans n'a pas publié de suite à son cinquième roman sorti en 2011, A Dance with Dragons.

Les livres ont été adaptés par HBO en une série télévisée à succès, Game of Thrones, qui a fait progresser l'histoire au-delà du contenu publié par son auteur, aboutissant à une conclusion qui n'a pas impressionné la plupart des fans. Or, faisant le point sur son travail au travers de son blog personnel, George R. R. Martin a laissé entendre qu'il allait probablement mourir avant que sa série littéraire, qui devait se conclure après la sortie des romans The Winds of Winter et A Dream of Spring, ne soit achevée.

«Je ne me soucie plus d'écrire»

« Je sais, je sais. Certains d'entre vous seront tout simplement dégoûtés par ces propos, comme ils le sont par tout ce que j'annonce ici et qui ne concerne pas Westeros ou The Winds of Winter», a-t-il écrit. « Vous avez renoncé à moi, ou au livre. Je ne finirai jamais The Winds, et si je le fais, je ne finirai jamais A Dream of Spring. Si je le fais, il ne sera pas bon.»

L'auteur a suggéré d'engager quelqu'un d'autre pour terminer sa série, avant d'ajouter: « De toute façon, je vais bientôt mourir, parce que je suis si vieux», signe qu'il a « perdu de l'intérêt» pour la série qui l'a rendu célèbre.

« J'ai perdu tout intérêt pour A Song of Ice and Fire il y a des dizaines d'années. Je ne me soucie plus d'écrire, je me contente de m'asseoir et de dépenser mon argent», a-t-il avoué.

L'auteur et scénariste – qui est également à l'origine de la série HBO House of the Dragon – a ensuite énuméré d'autres projets qu'il a menés à bien, tout en préservant un ton amer et morose. « Vous ne vous intéressez à aucun d'entre eux, je le sais. Vous ne vous intéressez à rien d'autre qu'à Winds of Winter. Vous me l'avez dit assez souvent», a déploré George R. R. Martin.