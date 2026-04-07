Citée dans les dossiers Epstein, Gigi Hadid brise le silence

Gigi Hadid est mentionnée, ainsi que sa sœur Bella, dans un échange de courriels entre Jeffrey Epstein et un inconnu. Après avoir gardé le silence, le mannequin a répondu sur ce sujet à une fan sur Instagram.

Gigi Hadid sort du silence sur la présence de son nom dans les dossiers de Jeffrey Epstein. Covermedia

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Le mannequin et sa jeune sœur Bella Hadid ont été mentionnées dans un échange de courriels de décembre 2015 entre le délinquant sexuel condamné et un inconnu.

La personne caviardée interrogeait le financier en disgrâce sur la réussite professionnelle des mannequins, en écrivant: « Comment les sœurs Hadid sont-elles devenues mannequins et ont-elles gagné autant d'argent? Je ne comprends pas... (sic)»

Après que Jeffrey Epstein a répondu « Vous savez», la personne anonyme a répondu: « Le père a payé l'agence», ce à quoi le défunt homme d'affaires a répondu « Non». Il a expliqué ensuite: « Parce qu'elles suivent les consignes, c'est aussi simple que ça , c'est aussi simple que ça (sic).»

Cet échange de courriels fait partie des millions de documents publiés par le ministère américain de la justice (DOJ) au début de l'année dans le cadre de son enquête sur Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en 2019.

Sur Instagram, Gigi Hadid a récemment rompu son silence sur la question après qu'une fan a déclaré qu'elle avait arrêter de la suivre sur les réseaux sociaux parce que le model n'avait pas abordé son apparition dans les dossiers.

«La nausée»

Dans un long commentaire, la jeune femme de 30 ans a déclaré que l'échange d'e-mails lui donnait la nausée. « C'est horrible de lire quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré parler de vous de cette façon. Surtout dans ce contexte», a-t-elle poursuivi dans le commentaire, qui a depuis été supprimé intégralement, mais relevé par People.

« Je n'ai pas réagi parce que je ne veux pas faire de l'ombre aux témoignages de ses véritables victimes; mais ton commentaire m'a fait comprendre que ce n'était peut-être pas clair – et il est important que tu le saches», a ajouté le mannequin.

Gigi Hadid a ensuite reconnu qu'elle avait « grandi de manière privilégiée» et que ses parents, le mannequin néerlandais Yolanda Hadid et le promoteur immobilier Mohamed Hadid, l'avaient aidée à rencontrer des agences de mannequins et à signer avec IMG Models en 2012, mais qu'elle avait « travaillé dur à chaque instant depuis» pour faire son chemin. Elle a conclu: « Être nommée dans ces dossiers – je pense que j'avais 20-21 ans au moment où il aurait écrit cet e-mail – est troublant et je veux déclarer sans équivoque que je n'ai jamais eu aucune affiliation avec cet être humain répugnant. Qu'il repose en (émojis en forme de flammes, soit l'Enfer)».

Jeffrey Epstein est décédé en prison en 2019 alors qu'il attendait d'être jugé pour trafic sexuel de mineures, entre autres.