Gigi Hadid a parlé pour la première fois de sa relation avec Bradley Cooper et c'est à Vogue qu'elle a réservé l'exclusivité. La top-modèle de 29 ans et l'acteur de 50 ans sont en couple depuis plus d'un an et demi.

Pour Gigi Hadid, sa relation avec Bradley Cooper est « très romantique et heureuse». Covermedia

La jeune femme de 29 ans s'est ouverte sur sa romance avec l'acteur de 50 ans pour la première fois depuis qu'ils ont été vus ensemble à la fin de l'année 2023.

S'adressant au magazine Vogue dont elle fait la couverture du numéro d'avril, Gigi Hadid a expliqué qu'elle souhaitait garder certaines parties de leur vie commune privées mais a toutefois précisé qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une fête d'anniversaire organisée pour l'enfant d'un ami commun. La mannequin est maman d'une petite Khai âgée de quatre ans, qu'elle a eue avec son ex, Zayn Malik. Bradley Cooper a une fille de sept ans, prénommée Lea De Seine, née de sa précédente relation avec Irina Shayk.

Gigi Hadid a également déclaré qu'elle se sentait « chanceuse» d'avoir trouvé quelqu'un qui sait ce qu'il veut.

« Je pense qu'il est essentiel de savoir ce que l'on veut et ce que l'on mérite dans une relation, et de trouver quelqu'un qui est à un stade de sa vie où il sait ce qu'il veut et ce qu'il mérite... Et vous travaillez tous les deux séparément pour vous unir et être le meilleur partenaire possible. Je me sens très chanceuse. Oui, chanceuse est le mot», a-t-elle déclaré.

La top-modèle n'a en revanche pas tari d'éloges envers Bradley Cooper, qu'elle admire et respecte « en tant que créatif». « j'ai le sentiment qu'il me donne tellement: il m'encourage et il croit en moi. Quand ceux que vous admirez vous encouragent, cela vous donne confiance en vous», a ajouté Gigi Hadid.