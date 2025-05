Gisele Bündchen a accueilli son troisième enfant en février. La top-modèle a présenté son garçon à ses abonnés Instagram à l'occasion de la Fête des mères aux Etats-Unis.

Gisele Bündchen a offert à ses fans la première photo officielle de son dernier-né. Covermedia

Covermedia Covermedia

À l'occasion de la Fête des mères célébrée dimanche (11 mai 25) aux Etats-Unis, le mannequin brésilien a partagé sur Instagram plusieurs clichés, le premier étant elle tenant son fils né en février, de sa relation avec son compagnon Joaquim Valente, dans les bras.

L'enfant, dont le prénom n'a pas encore été révélé, porte une grenouillère blanche avec les mots « I love mom» brodés dans le dos.

Dans la légende qui accompagne la série de photos, Gisele admet qu'elle a été obligée d'adopter un « rythme plus lent» depuis l'accouchement.

« J'ai été discrète ici, mais très occupée à vivre ma vie... Parfois, les plus beaux moments ne sont pas partagés, ils sont simplement vécus», a-t-elle écrit. « Dernièrement, j'ai embrassé les rythmes plus lents, les vraies connexions, la beauté des leçons qui découlent de la présence.»

Une autre photo la montre embrassant sa défunte mère, Vânia. Sur une autre image, elle enlace, avec ses deux enfants plus âgés, le nouveau-né. La star des podiums, âgée de 44 ans, est également mère de Benjamin, 15 ans, et Vivian, 12 ans, nés de son précédent mariage avec Tom Brady. Gisele Bündchen et le quarterback ont finalisé leur divorce en 2022.

Bien que sa mère, décédée à l'âge de 75 ans en janvier 2024, lui manque énormément, Gisele a insisté sur le fait que son « cœur est comblé».

« Être mère a été mon plus grand cadeau, un voyage qui me rend humble, m'enseigne et me remplit de gratitude chaque jour. À toutes les mères, votre amour façonne le monde d'une manière que les mots ne peuvent décrire. Je vous vois, je vous honore. Bonne fête des mères! Je vous envoie beaucoup d'amour», a ajouté Gisele Bündchen.