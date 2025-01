L'ex de Musk en a marre: «Je ne ferai pas de déclaration à chacune de ses apparitions»

Grimes pousse un coup de gueule sur X. L'artiste canadienne n'a pas à commenter les actes, et quels qu'ils soient, de son ex, Elon Musk, dit-elle.

« Je ne suis pas lui»: Grimes a dû une nouvelle fois faire la part des choses après le geste d'Elon Musk le 20 janvier dénoncé par beaucoup comme étant un salut nazi.

« Je ne suis pas lui»: Grimes a dû une nouvelle fois faire la part des choses après le geste d'Elon Musk le 20 janvier dénoncé par beaucoup comme étant un salut nazi.

Car, c'est toujours pareil: dès que son ex se lance dans des propos délirants ou commet des actes indignes, comme son récent salut nazi après une intervention lors de l'investiture de Donald Trump, ce 20 janvier, la chanteuse est sommée de se justifier.

Grimes, qui a trois fils (X, Y et Tau) avec celui qui est devenu l'homme le plus riche du monde et se bat depuis 2023 contre lui pour voir ses enfants, a précisé également: « Je ne ferai pas de déclaration à chacune de ses apparitions. Je ne peux qu'envoyer de l'amour à ceux et celles qui souffrent».

Plus tard, après s'être informée sur la polémique du salut nazi, l'autrice-compositrice-interprète a écrit: « Je suis heureuse de dénoncer le nazi – isme – et l'extrême droite».

Et elle ajoute, confessant qu'elle est un peu perdue: « Je me demande toujours comment aborder les choses de manière diplomatique parce que je me sens dépassée. Mais si cela suscite des inquiétudes, je suis heureuse de remettre les pendules à l'heure».

Le 20 janvier, Elon Musk, le milliardaire soutien de Donald Trump qui l'a nommé à la tête d'un ministère de l'« efficacité gouvernementale», a fait un geste que la plupart des commentateurs analysent comme un salut nazi, alors que d'autres, comme l'Anti-Defamation League (contre l'antisémitisme) y voient le « geste maladroit d'un autiste», dépassé par son excitation « dans un moment d'enthousiasme».

Or les déclarations fracassantes du patron de Tesla en faveur des partis d'extrême-droite en Europe fragilisent cette clémente interprétation. Et les utilisateurs de cette sensibilité politique des réseaux sociaux ont salué ce « sieg heil» nazi.

Quant au principal intéressé, il a fini par s'exprimer sur le réseau social qui lui appartient, X. « L'attaque du type «tout le monde est Hitler» est teeeeeellement dépassée», s'est contenté d'écrire cet adepte de la modernité technologique.

Ce que pensent sans doute tous les anciens bannis de X pour antisémitisme et racisme, qu'il a réintégrés dans le giron de la plateforme depuis qu'il l'a rachetée et en a changé les règles de modération.