Maison-Blanche : la présence du fils de Musk, X AE A-XII, fait polémique

Grimes et Elon Musk sont parents de trois enfants, issus de leur précédente relation. La chanteuse canadienne a déploré sur X/Twitter la nouvelle exposition médiatique de l'un de leurs fils au sein de la Maison-Blanche.

Grimes et Musk Elon Musk, accompagné de son fils X Æ A-Xii, s'exprime dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le mardi 11 février 2025, à Washington, lors d'un événement avec le président Donald Trump. (Photo/Alex Brandon) Photo: KEYSTONE Grimes, l'ex de Musk. Photo: Sara De Boer/startraksphoto.com Grimes et Musk Elon Musk, accompagné de son fils X Æ A-Xii, s'exprime dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le mardi 11 février 2025, à Washington, lors d'un événement avec le président Donald Trump. (Photo/Alex Brandon) Photo: KEYSTONE Grimes, l'ex de Musk. Photo: Sara De Boer/startraksphoto.com

Covermedia Covermedia

Grimes a critiqué Elon Musk pour avoir emmené leur fils de quatre ans, X AE A-XII, à une conférence de presse de la Maison-Blanche le 11 février.

Dans un post sur X/Twitter, Grimes, de son vrai nom Claire Boucher, a affirmé qu'elle ne savait pas que le garçonnet s'y trouvait jusqu'à ce qu'elle soit alertée par un internaute qui a qualifié l'enfant de « poli».

« Il ne devrait pas être en public comme ça», a-t-elle déploré. « Je n'avais pas vu cela, merci de m'avoir alertée. Mais je suis contente qu'il ait été poli. Soupir.»

Dans des vidéos qui ont depuis circulé en ligne, on peut voir le garçonnet, surnommé X, s'amuser à imiter son père qui l'a aussi porté sur ses épaules lors de la conférence de presse en présence du président des Etats-Unis, Donald Trump, lui volant la vedette au passage.

Ce n'est pas la première fois que l'enfant de Grimes et Elon Musk fait une apparition à Washington D.C., puisqu'il a accompagné son père à l'investiture de Donald Trump le mois dernier, ainsi que lors d'une émission diffusée le soir de l'élection.

Exa Dark Siderael, X Æ A-Xii et Techno Mechanicus

Grimes et le PDG de Tesla et SpaceX, âgé de 53 ans, se sont fréquentés de 2018 à 2022. Ils ont trois enfants, une fille nommée Exa Dark Siderael, et deux fils, X Æ A-Xii et Techno Mechanicus. Elon Musk a également six enfants avec sa première femme Justine Wilson, et trois avec Shivon Zilis, cadre chez Neuralink.

Grimes évoque rarement ses enfants en public et a déjà décrit l'exposition publique de leur fils par Elon Musk comme « une tragédie personnelle».