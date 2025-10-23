Grimes s'est fait tatouer un cercle rouge autour de son œil gauche. La chanteuse a assuré sur les réseaux sociaux qu'« absolument personne ne l'a remarqué ».

L'auteure-compositrice-interprète a posté une photo sur laquelle on la voit avec un cercle rouge foncé autour de l'œil gauche. Dans la légende, Grimes – de son vrai nom Claire Boucher – affirme que « personne n'a remarqué » qu'elle s'est fait tatouer « il y a quelques mois ».

« Je me suis fait tatouer le visage il y a quelques mois et personne ne l'a remarqué, pas même mes parents. (Je ne sais pas pourquoi) ce tatouage sur le visage est imperceptible, mais juste pour info, c'est mon tatouage préféré », a-t-elle écrit.

Grimes a ensuite remercié le tatoueur Glyphomancer, spécialisé dans l'esthétique du cybersigilisme, qui allie technologie futuriste et mysticisme ancien, pour le dessin.

Peu de temps après, l'interprète d'Oblivion a partagé dans un post Instagram qu'elle voulait se faire tatouer le visage depuis une dizaine d'années.

« J'ai passé dix ans à travailler émotionnellement pour me faire tatouer le visage, mais je crois que j'ai trop dessiné sur mon visage et personne ne l'a remarqué, pas même mes parents, pas même après la vidéo lol », a poursuivi l'artiste de 37 ans. « Cela dit, je pense que @glyphomancer est sur quelque chose de vraiment nouveau et innovant avec son travail, en particulier sur les tatouages de visage – il y a une vraie beauté, délicatesse et innovation ici à mon avis. J'ai l'impression que les tatouages sont dans une période de renaissance folle qui est en quelque sorte sous-estimée à l'heure actuelle. »

Le tatouage a rapidement suscité un débat parmi les fans, beaucoup notant qu'ils étaient déconcertés par la raison pour laquelle Grimes a choisi ce dessin particulier.

« Il y un tatouage facial dans la pièce? » a demandé un internaute, tandis qu'un autre a commenté: « Tu pourrais avoir le tatouage de visage le plus cool qui soit, mais tu as ça à la place. Je suis désolé, mais je suis vraiment confus ».

Grimes, qui a eu trois enfants avec Elon Musk, a sorti un nouveau single, Artificial Angels, la semaine dernière.