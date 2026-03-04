Hailey Bieber a accueilli il y a deux ans son premier enfant avec son mari, Justin Bieber. Avant sa grossesse, la mannequin et femme d'affaires avait reçu pour conseil de ne pas tout de suite tomber enceinte en raison d'un problème gynécologique.

Hailey Bieber a révélé que sa grossesse a été une « surprise» en raison d'un problème médical qui l'exposait à un risque important de fausse couche.

Lors d'une apparition dans le podcast SHE MD, la fondatrice de Rhode a révélé que sa gynécologue, Dr Thaïs Aliabadi, coanimatrice du podcast, lui avait conseillé de ne pas tomber enceinte parce qu'elle avait « une cloison dans (son) utérus».

« Dr A n'arrêtait pas de dire: «Il faut qu'on regarde ça et qu'on garde un œil dessus avant que tu ne tombes enceinte parce que ça pourrait être un problème»», s'est rappelée la jeune mère de 29 ans. « «Je ne sais pas vraiment. Il faut voir. Il se peut que je doive te faire une petite intervention chirurgicale. Je ne suis pas sûre.» Et je me suis dit: «Ok. Je n'ai pas l'intention de tomber enceinte pour l'instant, alors on traitera la question en temps voulu.» Et comme par magie, je suis tombée enceinte.»

L'obstétricienne s'est alors rappelé sa réaction lorsque l'épouse de Justin Bieber lui a fait part de la nouvelle: « Elle m'a appelé et m'a dit: «Je suis enceinte!» Et j'ai répondu: «Non!»»

La spécialiste a précisé que ce type de cloison se développe dans la cavité de l'utérus et que celle d'Hailey Bieber était « modérée» puisqu'elle mesurait 1 à 2 cm.

« Un utérus cloisonné modéré présente un risque plus élevé de fausse couche. Le risque pour Hailey était donc de 25 à 40% de risque de fausse couche», a-t-elle expliqué. « Et un risque de 10 à 20% d'accouchement prématuré.»

Mais le septum du mannequin s'est « heureusement» élargi au fur et à mesure que son bébé grandissait, et tout s'est passé comme il le « fallait». La jeune mère a aussi fait preuve d'optimisme. « Je n'oublierai jamais, alors que je lui disais: «Voilà les risques», qu'elle m'a regardé et m'a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre d'avoir une grossesse prématurée», s'est souvenue la spécialiste. « Elle m'a regardé et m'a dit: «Tu sais quoi? Je crois que tout va bien se passer». Tu te souviens? Et je l'ai regardée, et j'ai dit: «Je le pense aussi».»

Hailey et Justin Bieber ont accueilli leur fils Jack Blues en août 2024.