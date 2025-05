Halle Bailey a décrit dans une demande d'ordonnance restrictive des abus dont elle aurait été victime de la part de son ex-conjoint, DDG. La star américaine a notamment obtenu de pouvoir emmener leur fils en Italie dans les deux prochains mois pour un projet.

Halle Bailey a accusé son ex-petit ami DDG d'abus physique et émotionnel dans une demande d'ordonnance restrictive.

La chanteuse et le rappeur, de son vrai nom Darryl Dwayne Granberry Jr, se sont séparés en octobre 2024 après presque trois ans de relation. L'ancien couple partage un fils de 16 mois nommé Halo.

Selon des documents judiciaires consultés par TMZ en début de semaine, celle qui a incarné La Petite Sirène pour Disney affirme que DDG a commencé à devenir violent avec elle. Elle a décrit comment lui aurait tiré les cheveux, cogné le visage contre le volant de sa voiture et cassé une dent après qu'elle ait tenté de lui parler de la garde partagée de leur fils en janvier.

Halle Bailey a précisé qu'elle avait décidé de rester dans le véhicule de DDG pour le trajet jusqu'à son domicile, où elle a raconté à sa famille ce qui s'était passé. Dans son dossier, l'actrice a joint des photos de ses blessures, dont une image d'ecchymoses sur les bras et une autre de sa dent de devant ébréchée.

Violent

Par ailleurs, la jeune femme de 25 ans affirme que DDG est entré chez elle sans son autorisation en mars et a pris une photo de l'intérieur de sa chambre. Quatre jours plus tard, il serait devenu verbalement violent lorsqu'elle l'a informé que son fils et elle étaient malades et qu'elle prévoyait de rester chez elle. DDG aurait ensuite brisé la caméra de surveillance de son domicile et pris son téléphone.

«Je me rends compte qu'il est impossible d'apaiser Darryl», a-t-elle déclaré dans une déclaration jointe au dossier. «Je ne peux plus tolérer ces abus. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Je ne sais jamais quand il va exiger que notre fils soit confié à sa mère et si je vais être soumise à ses menaces et à ses abus.»

En réponse à ces allégations, le juge a accordé à Halle Bailey l'ordonnance de protection contre les violences domestiques qu'elle demandait. Le rappeur de 27 ans est tenu de rester à une distance de 100 mètres d'elle. Elle a également été autorisée à emmener Halo en Italie avec elle pendant qu'elle tourne un film au cours des deux prochains mois.

DDG n'a pas encore commenté ces allégations. Une nouvelle audience est prévue le 4 juin.