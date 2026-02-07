  1. Clients Privés
Ras le bol ! Halle Berry: «Cela me crucifie. C'est un compliment difficile à accepter»

Covermedia

7.2.2026 - 09:58

Halle Berry veut être connue pour son talent. La comédienne oscarisée en a assez que l'on la réduise à un joli visage sans rendre hommage à son travail d'actrice, a-t-elle confié au Times.

Halle Berry a du mal à accepter les compliments sur son apparence.
Halle Berry a du mal à accepter les compliments sur son apparence.
Covermedia

Covermedia

07.02.2026, 09:58

Interviewée par Le Times à l'occasion de la sortie prochaine de Crime 101, de Bart Layton, l'actrice oscarisée pour A l'ombre de la haine a réfléchi sur le fait qu'elle est avant tout considérée comme une jolie femme. L'actrice plébiscité dans Jungle Fever a également souligné la différence de traitement entre un acteur considéré comme bel homme et ce qu'elle-même a connu.

En effet, Halle Berry, qui a commencé sa carrière dans le circuit des concours de beauté, est souvent louée pour son physique. Elle a d'ailleurs été classée numéro 1 sur la liste des 50 plus belles personnes du magazine People.

Cependant, la star de Die Another Day a admis qu'elle avait toujours un réflexe de recul lorsque quelqu'un faisait des commentaires sur son apparence. Elle voudrait avant tout être jugée sur son travail. « Cela me crucifie. C'est un compliment difficile à accepter. Année après année après année, quand vous vous efforcez d'être plus que cela», a-t-elle déclaré. « J'ai travaillé très dur en tant qu'actrice, et être réduit à un beau visage, c'est comme...» dit-elle sans finir sa phrase, découragée.

Malgré cela, Halle Berry affirme qu'elle répond toujours poliment aux compliments qui lui sont adressés, notant quand les gens qui la reconnaissent dans la rue lui disent qu'elle est « si jolie» ou, étrangement, « plus jolie que je ne le pensais».

« Je réponds «Merci». Et je souris. Parce que vous êtes une sale c*nne si vous dites autre chose», a-t-elle précisé.

Halle Berry a évoqué ensuite son partenaire dans Crime 101, Chris Hemsworth. Lui aussi, souligne-t-elle, est souvent considéré comme un objet, mais l'actrice de 59 ans a laissé entendre qu'il n'était pas questionné sur son physique aussi régulièrement qu'elle dans les interviews. « C'est indéniablement un bel homme, reconnaît-elle. Les femmes s'approchent de lui et se tordent de douleur. Je comprends donc. Mais je ne pense pas qu'on lui pose des questions à ce sujet comme on m'en a posé sur la beauté tout au long de ma carrière.»

Dans Crime 101, Chris Hemsworth joue le rôle d'un gentleman voleur de bijoux et Mark Ruffalo celui du détective à ses trousses. Halle Berry incarne Sharon, une courtière en assurances haut de gamme qui se retrouve mêlée à l'affaire.

Aucune sortie du film, qui a également au casting Barry Keoghan et Nick Nolte, n'a encore été programmée en France.

