Vincent Cerutti condamné Hapsatou Sy: «Il est tout sauf ce dont on l'accuse»

Covermedia

5.2.2026 - 10:55

Vincent Cerutti a été condamné cette semaine à huit mois de prison avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur une ancienne collègue. Son ex-compagne, Hapsatou Sy, lui a fait part de son soutien sur les réseaux sociaux.

Hapsatou Sy a pris la défense de Vincent Cerutti après sa condamnation pour agression sexuelle.
Hapsatou Sy a pris la défense de Vincent Cerutti après sa condamnation pour agression sexuelle.
Covermedia

Covermedia

05.02.2026, 10:55

05.02.2026, 11:06

L'ancien animateur de Danse avec les stars a été condamné cette semaine à huit mois de prison avec sursis pour agression sexuelle.

Une ancienne collègue standardiste l'accusait de lui avoir mordu les fesses à deux reprises entre 2015 et 2016, à l'époque où Vincent Cerutti présentait la matinale de ChérieFM, comme le rapporte Franceinfo. L'animateur de 44 ans a nié toute « connotation sexuelle» ou violence dans ces faits, mettant en avant un « jeu d'équipes». Il compte faire appel de sa condamnation.

Sur Instagram, son ancienne compagne et la mère de ses enfants, Hapsatou Sy, a posté le 4 février (26) une photo d'elle en compagnie de l'animateur et adressé un message à sa « communauté» en réaction à la nouvelle.

« La justice a rendu une décision. J'en prends acte, comme on prend acte de toute décision de justice dans un État de droit», a-t-elle indiqué en réponse aux nombreux « messages» qu'elle a reçus après le verdict. « Mais prendre acte ne signifie pas se taire. Alors je vais dire une chose, une seule, avec toute la clarté dont je suis capable: n'imaginez jamais, au grand jamais, que je puisse un jour renier cet homme.»

Le verdict est tombé. Affaire des morsures de fesses: l'animateur Vincent Cerutti condamné

Le verdict est tombéAffaire des morsures de fesses: l'animateur Vincent Cerutti condamné

L'animatrice, qui partage une fille, Abbie, neuf ans, et un garçon, Isaac, six ans, avec Vincent Cerutti, a affirmé connaître cet homme, « et il est tout sauf ce dont on l'accuse».

« L'homme que je connais, celui que je côtoie chaque jour depuis des années, est un père dévoué, un homme qui a profondément évolué, qui s'est construit, apaisé, transformé. C'est cet homme-là que je continuerai à soutenir», a-t-elle défendu, ajoutant avoir été témoin des évènements reprochés et disposer « d'éléments et de preuves» qui « parlent d'un contexte réciproque, partagé, consenti». Selon l'animatrice, qui assure porter un « engagement auprès des femmes», son ex-compagnon a servi d'« exemple» dans un jugement qui n'a pris en compte aucune « nuance».

« Le mouvement MeToo portait en lui une révolution nécessaire, légitime, vitale. Mais quand ce même mouvement connaît des dérives, ce sont les véritables victimes qui en paient le prix», a-t-elle dénoncé. « Dans cette histoire, il y a des victimes. Des voies de recours existent. Elles seront utilisées.»

