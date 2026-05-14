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People Harry et Meghan produisent un film avec Netflix sur l'Afghanistan

ATS

14.5.2026 - 22:52

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle préparent une adaptation cinématographique d'un récit sur la guerre en Afghanistan dans le cadre de leur accord avec Netflix, a annoncé jeudi le géant de la vidéo en ligne.

Le prince Harry et Meghan Markle préparent une adaptation cinématogrphique d'un récit sur la guerre en Afghanistan. (archives)
Le prince Harry et Meghan Markle préparent une adaptation cinématogrphique d'un récit sur la guerre en Afghanistan. (archives)
ATS

Keystone-SDA

14.05.2026, 22:52

15.05.2026, 07:15

Le récit du commandant de l'armée britannique Adam Jowett, «No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege», narre l'action d'une unité militaire lors de la guerre d'Afghanistan en 2006. Le fils de Charles et Diana, âgé de 41 ans, a lui-même effectué deux missions de combat dans ce pays, où il a décroché le rôle de capitaine.

Le couple, séparé de la famille royale britannique, s'est installé en Californie. Il aurait signé en 2020 un accord exclusif avec Netflix pour un montant estimé à 100 millions de dollars, un chiffre qui n'a jamais été confirmé.

Dans ce cadre, le duc et la duchesse de Sussex ont produit la docu-série «Harry & Meghan», narrant leur rupture avec le palais de Buckingham. Une série à succès, faisant 23 millions de vues dans les quatre premiers jours après sa sortie, un record pour un documentaire Netflix.

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Emission culinaire

Le couple a également produit «With love, Meghan», série raillée par la presse anglo-saxonne, qui a pourtant fait 5 millions de vues dans la première moitié de 2025. Elle est devenue l'émission culinaire la plus visionnée de la plateforme.

Ils ont signé l'an dernier un nouvel accord avec Netflix dont les conditions financières n'ont pas été dévoilées mais qui est considéré comme moins lucratif.

Meghan doit de son côté faire son retour au cinéma avec un petit rôle dans un film, «Close Personal Friends», avait rapporté fin 2025 la presse américaine au moment du tournage.

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