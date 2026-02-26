  1. Clients Privés
3ème procès pour viol Harvey Weinstein engage les avocats de P. Diddy et Luigi Mangione

Covermedia

26.2.2026 - 10:27

Harvey Weinstein a embauché les avocats de P. Diddy et de Luigi Mangione pour le représenter lors de son troisième procès pour viol à New York. Les avocats ont confirmé cette décision dans des documents judiciaires mardi (24 février 26).

Harvey Weinstein
Harvey Weinstein

Covermedia

26.02.2026, 10:27

Harvey Weinstein sera représenté par les avocats de Sean « Diddy » Combs et de Luigi Mangione lors de son troisième procès pour viol à New York.

Le producteur en disgrâce a décidé de remanier son équipe légale après avoir refusé de plaider coupable, a rapporté la publication juridique Law360. Les avocats Jacob Kaplan, Marc Agnifilo et Teny Geragos ont confirmé cette décision dans des documents judiciaires mardi (23 fév. 26). Ils remplacent l'avocat de longue date de Harvey Weinstein, Arthur Aidala, qui a abandonné son rôle au tribunal pour se concentrer sur les appels de Harvey Weinstein et les affaires civiles en cours.

Jacob Kaplan était membre de l'équipe de défense initiale de Harvey Weinstein en 2018 et devrait jouer un rôle de premier plan lors du troisième procès, qui concerne l'accusation de viol présumé de la coiffeuse et actrice Jessica Mann dans un hôtel de Manhattan en 2013.

Lors d'une audience en janvier, Harvey Weinstein a insisté sur le fait qu'il n'avait « jamais agressé personne » et a déclaré que son « esprit était en morceaux » après près de six ans passés derrière les barreaux.

Le procès, qui devait s'ouvrir le 3 mars, a été reporté à une date encore indéterminée, mais Harvey Weinstein est attendu au tribunal le 4 mars pour une conférence de mise au point.

« Harvey pense qu'après deux procès antérieurs sur cette affaire, une perspective recalibrée et une approche stratégique offrent la voie la plus efficace pour aller de l'avant », a déclaré Juda Engelmayer, porte-parole de Harvey Weinstein.

Lors d'un verdict partagé en juin dernier, Harvey Weinstein a été reconnu coupable d'avoir imposé une fellation à une femme, acquitté pour avoir imposé une fellation à une autre femme, et le jury n'a pas pris de décision sur l'accusation de viol impliquant Jessica Mann. Les délibérations ont pris fin lorsque le président du jury a refusé de continuer à participer.

