«Nous nous retrouverons un jour» L'hommage émouvant d'Hayden Panettiere à son frère décédé

Covermedia

26.9.2025 - 10:22

Hayden Panettiere a partagé sur Instagram un message émouvant en hommage à son frère décédé. L'acteur Jansen Panettiere aurait eu 31 ans ce 25 septembre (25).

Hayden Panettiere a rendu un hommage émouvant à son frère Jansen pour ce qui aurait dû être son 31e anniversaire.
Hayden Panettiere a rendu un hommage émouvant à son frère Jansen pour ce qui aurait dû être son 31e anniversaire.

Covermedia

26.09.2025, 10:22

Hayden Panettiere a rendu un hommage émouvant à son frère Jansen pour ce qui aurait dû être son 31e anniversaire.

L'actrice a partagé une photo de la fratrie lorsqu'elle était enfant via Instagram jeudi (25 septembre 25), accompagnée d'une légende pleine d'émotion.

« Mon petit frère Jansen aurait eu 31 ans aujourd'hui. C'était un être humain remarquable. Il était sage au-delà de son âge et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui fonctionne à un tel niveau spirituel », a écrit l'ancienne star de Heroes. « Il était tout ce qui est bon et pur dans ce monde. Il me manque chaque jour, mais je sais que son esprit est toujours près de moi, veillant sur moi et ma famille et les protégeant. Je t'aime jusqu'à l'infini et au-delà, J, et nous nous retrouverons un jour. »

Jansen Panettiere est décédé en 2023 des suites de complications liées à une hypertrophie cardiaque. Il avait 28 ans. Sa famille a publié une déclaration à la suite de sa mort en février 2023, confirmant la cause du décès et lui rendant hommage.

« Bien que cela n'apporte que peu de réconfort, le médecin légiste a déclaré que le décès soudain de Jansen était dû à une cardiomégalie (hypertrophie du cœur), associée à des complications au niveau de la valve aortique », peut-on lire dans une déclaration commune de Hayden Panettiere, de sa mère Lesley Vogel et de son père Skip Panettiere. « Le charisme de Jansen, sa chaleur, sa compassion pour les autres et son esprit créatif vivront à jamais dans nos cœurs et dans les cœurs de tous ceux qu'il a rencontrés. »

