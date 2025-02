Les top-modèles sont aussi des êtres humains. Comme Heidi Klum l'a révélé lors d'une interview, elle a de plus en plus de poils sur le corps au fil des ans. «Au menton et sur la poitrine, c'est tout un tronc d'arbre», lance la compagne de Tom Kaulitz.

Heidi Klum s'attaque aux poils du menton et de la poitrine avec une pince à épiler, comme elle l'a révélé dans une interview. IMAGO/Hutchins Photo

Vanessa Büchel / trad. Vanessa Büchel

Une affaire de poils frappe Heidi Klum (51 ans), comme elle l'a laissé entendre dans une interview accordée à «Real Simple». Avec l'âge, la célèbre animatrice doit lutter contre une pilosité corporelle plus importante.

«J'ai un poil au menton et j'ai un poil sur la poitrine. Je dirais aussi long que mon petit doigt», clarifie l'actrice de 51 ans. Selon elle, ces poils sont apparus soudainement de nulle part et celui du menton, en particulier, est plutôt coriace. Il s'accroche de toutes ses forces. «Quand je viens avec une pince à épiler et que je le retire, c'est tout un tronc d'arbre», plaisante la native de Bergisch Gladbach en Allemagne. Avant d’ajouter : «C'est étrange ce qui arrive avec l'âge.»

Confiance en soi

Klum n'a jamais manqué de confiance en elle grâce au soutien inconditionnel de sa maman Erna (81 ans). Cette dernière a toujours encouragé sa fille à s'aimer elle-même. «Elle disait qu'il fallait être heureux avec la personne que l'on voyait dans le miroir. On vit sa vie avec soi-même, et si on n'est pas heureux avec soi-même, il est difficile d'être heureux avec tout ce qui se passe en dehors de soi», révèle encore la mère de Leni.

Le mannequin est convaincu que la confiance en soi s'améliore avec l'âge. Elle essaie donc d'être toujours positive. «Je suis reconnaissante pour chaque jour que je vis», conclut-elle.