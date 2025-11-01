Heidi Klum surpasse tous ses précédents spectacles d'Halloween

Cette année, Heidi Klum voulait présenter un costume particulièrement laid. Il semble qu'elle y soit parvenue.

Klum apparaît en Méduse, son mari en Persée. CJ Rivera/Invision/dpa

DPA, Nicole Agostini dpa

Heidi Klum (52 ans) a tenu sa promesse : Son costume de cette année devait être très laid, a annoncé la "reine d'Halloween". Dans la nuit de vendredi à samedi, lors de sa fête légendaire à New York, elle s'est présentée en Méduse, une créature serpentine mythique et monstrueuse - et effectivement laide. Son costume intégral était une œuvre d'art : un corps aux écailles vertes, une queue de crocodile, des griffes, des oreilles géantes, des serpents en guise de cheveux - avec en plus des yeux verts, beaucoup de gencives et de méchantes crocs pointus.

Elle était accompagnée de son mari Tom Kaulitz - qui est apparu en guerrier grec. Lors de la fête, il est apparu en gris - comme pétrifié. Car selon la mythologie grecque, c'est exactement ce que Méduse pouvait faire avec son regard.

La tenue finale reste secrète

Depuis l'an 2000, Klum, mère de quatre enfants, organise une grande fête pour Halloween. Ce n'est qu'en 2020 et 2021 que sa désormais traditionnelle et légendaire fête de l'horreur a été annulée en raison de la pandémie de Corona. Elle garde généralement le secret sur sa tenue finale jusqu'à la fête du 31 octobre, mais cette année, elle a révélé à l'avance qu'elle devrait être "très moche".

Elle s'efforce à chaque fois de faire quelque chose de différent, a-t-elle déclaré il y a quelques jours. L'année précédente, son costume avec son mari Tom Kaulitz dans la peau d'un personnage extraterrestre d'E.T. était "très mignon", a déclaré Klum. En 2023, elle était apparue sous les feux de la rampe en paon plus grand que nature dans une tenue bleu vif, entourée de dix acrobates en plumes de paon vert brillant.

Des mois de travail

La jeune femme originaire de Rhénanie, qui vit aux États-Unis, avait déjà publié auparavant sur Instagram des photos et des vidéos de sa transformation, et mis en lien le maquilleur Mike Marino. Celui-ci avait déjà souvent transformé le mannequin allemand jusqu'à le rendre méconnaissable. Pour sa transformation, elle passe toujours de nombreuses heures au maquillage et travaille longuement avec des maquilleurs sur les costumes du corps entier. En Allemagne, Klum connaît le succès depuis 2006 avec son émission de casting "Germany's Next Topmodel" (GNTM) sur ProSieben.