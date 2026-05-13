«Je perds progressivement l'audition» - Hoshi fait le point sur sa maladie

Hoshi est atteinte de la maladie de Ménière, qui provoque des vertiges et une perte auditive. La chanteuse a parlé cash, sur Europe 1, de cette affection handicapante.

Hoshi

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Cela fait plusieurs années qu'Hoshi a été diagnostiquée de la maladie de Ménière. Cette affection touche l'oreille interne et imapcte son équilibre et son audition.

La chanteuse l'évoque d'ailleurs dans son nouveau titre, Bonjour docteur, elle qui doit fréquenter régulièrement médecins et spécialistes de la rééducation. Mais, plus désagréable encore que le suivi médical, la maladie en elle-même est une compagne quotidienne dont l'interprète de Ta marinière se passerait bien.

L'artiste a raconté à Thomas Isle, au micro d'Europe 1, ses «vertiges», qui surviennent «tous les jours». Les nausées font aussi partie du lot des problèmes réguliers, que certains protocoles permettent d'atténuer un peu. Mais le plus épouvantable pour la musicienne, c'est qu'elle entend de moins en moins. «Je perds progressivement l'audition», a-t-elle ajouté.

Aucun traitement ni aucune guérison ne sont envisageables. La seule solution: être appareillée, ce que Hoshi estime ne pas être « très rigolo». Cependant, la maladie progresse par crises, avec des accalmies, et peut-être une « stabilisation».

«Plutôt dans la stabilisation»

«Là je suis plutôt dans la stabilisation. Ça m'arrive d'avoir des crises. Elles sont moins fréquentes», raconte l'artiste de Mauvais rêve, qui garde espoir et « touche du bois».

La maladie ne l'empêche pas, au contraire, de profiter avec intensité de tous les moments où elle est sur scène. Prise entre l'envie de tout donner et la nécessité impérieuse de protéger ses oreilles, Hoshi tente de maîtriser le stress et l'anxiété que génèrent la maladie et ses conséquences. Pour cela, elle puise de l'énergie chez son public. « Je pense que ça m'a aidée d'ailleurs à stabiliser tout ça. Prendre des bonnes ondes, c'est cool», dit-elle, ce mardi 12 mai (26).

Le titre Bonjour docteur sera celui de la tournée que l'artiste prépare pour 2027, dans les Zénith et Arénas. En attendant, Hoshi participera au Festival Paroles et Musiques de Saint-Etienne, entre le 19 et le 24 mai, et elle sera en Bretagne en juin.