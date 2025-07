Hugh Grant était assis dans la Royal Box à Wimbledon le 9 juillet pour le quart de finale Djokovic et Cobolli. Mais, selon des images captées alors, l'acteur a piqué du nez.

Hugh Grant, bien fatigué, à Wimbledon 🎾



😂🤣 pic.twitter.com/d4GmEhJuDZ — Jeremy M. (@JeremyMingot) July 10, 2025

Covermedia Covermedia

La photo de Hugh Grant assoupi dans la loge royale à Wimbledon a fait le tour du monde.

L'acteur de Notting Hill et son épouse Anna Eberstein ont assisté au match de quart de finale entre Novak Djokovic et Flavio Cobolli dans le cadre du célèbre tournoi de tennis de Londres, mercredi 9 juillet après-midi.

La reine Camilla, épouse du roi Charles III, était assise juste en face de l'acteur de 64 ans. A un moment du match, la caméra de télévision a fait un panoramique sur le court et s'est arrêtée sur Hugh Grant, qui semblait s'être assoupi. Vêtu d'un costume sombre et d'une cravate, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil, la star du Journal de Bridget Jones avait, pendant le tie-break du premier set, la tête penchée vers la droite et les mains jointes sur ses genoux. Une attitude qui ne trompait pas vraiment sur le peu d'intérêt porté par le père de cinq enfants à l'intensité de ce qui se déroulait sur le court.

L'image est immédiatement devenue virale sur le Net. Et dormir pendant un match de cette intensité a semblé un crime de lèse-majesté à bien des vrais fans de tennis! Ils ont trouvé que le comédien aurait pu profiter de son privilège d'assister à ce duel intense plutôt que piquer un roupillon! « Je donnerais mes dents pour avoir son siège et Grant roupille», a écrit un fan sur X, tandis qu'un autre a lancé: « Les gens font la queue depuis 3 heures du matin pour entrer à Wimbledon afin d'avoir une chance d'assister à ce match ou même de le regarder sur l'écran géant dans l'enceinte de la ville. Et Hugh Grant a dormi pendant le tie-break. Franchement, je pense que c'est impoli». Un autre internaute, éberlué par la situation, a demandé: « Comment peut-on s'endormir pendant un match de tennis quand Novak Djokovic joue?»

Pas de commentaires du côté des attachés de presse de l'acteur de Wonka. Le petit roupillon de Hugh Grant n'a en tout cas pas perturbé Novak Djokovic qui a remporté le match en quatre sets et affrontera le numéro un mondial, Jannik Sinner, en demi-finale vendredi.