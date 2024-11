Hugh Grant est devenu père assez tardivement. L'acteur britannique, de passage dans le Kelly Clarkson Show, a tout de même paru comblé par sa paternité.

Hugh Grant a admis qu'il était parfois « insupportable» d'être le parent de jeunes enfants du haut de ses 64 ans.

La star de Love Actually est père de cinq enfants, âgés de six à treize ans.

Hugh Grant s'est d'abord réjoui de sa jeune famille sur le plateau du Kelly Clarkson Show, avant d'évoquer sa paternité tardive.

« Enfin, il y a beaucoup de choses à redouter parce que je suis vieux, et c'est bruyant, c'est insupportable et je me cache souvent dans les toilettes», a-t-il confié avec humour. « Je dors souvent là-dedans maintenant... Il y a une serrure, mais ils l'ont pratiquement cassée.»

Heureusement, la star de Coup de foudre à Notting Hill profite aussi de bons moments avec sa progéniture.

« C'est agréable. Je rentre à la maison ce soir, et vous savez, soyons honnêtes, le moment où ils vous sautent dans les bras... La petite de six ans, vous savez, elle appelle ça son câlin de chimpanzé. J'aime bien ça», a-t-il avoué, avant d'ajouter avec émotion: « Je me suis fait pleurer.»

Hugh Grant a une fille, Tabitha, 13 ans, et un fils, Felix, 11 ans, avec son ex-compagne, Tinglan Hong. Il est marié depuis 2018 à la productrice de télévision suédoise Anna Eberstein, 41 ans, avec qui il a eu un fils, John, 12 ans, une fille, Lulu, huit ans, et une autre fille, Blue, six ans.

